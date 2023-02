SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou neste sábado (25), em sua conta numa rede social haver uma negociação para a retomada das atividades da fábrica da Ford na Bahia.

A montadora americana encerrou as atividades em seu complexo industrial de Camaçari em janeiro de 2021, após 20 anos de funcionamento, com a decisão de se retirar do Brasil. Na ocasião, a empresa anunciou a demissão de 5.000 trabalhadores no Brasil e na Argentina.

Em Camaçari, a Ford produzia os modelos Ka e EcoSport. No início de 2021, a empresa também comunicou o fechamento das fábricas em Taubaté (SP) e Horizonte (CE), além da unidade baiana.

Desde que a multinacional há rumores de que chinesa BYD vai se instalar na Bahia. Em outubro do ano passado, o então governador da Bahia, Rui Costa (PT), postou em suas redes sociais que havia assinando com a maior fabricante de veículos elétricos do mundo um protocolo de intenções para a instalação de três fábricas no estado.

Na época, o setor de comunicação da BYD disse que o protocolo de intenção foi de fato assinado entre a montadora e o governo baiano, mas ainda havia pendências em análise. A Ford não quis se manifestar.

Camaçari abrigou a primeira indústria de automóveis do Nordeste após uma longa batalha política e fiscal na década de 1990 e virou um polo de desenvolvimento nos anos seguintes.

O encerramento das atividades piorou o já frágil cenário para a economia da região, afetando especialmente o futuro dos prestadores de serviços que se estabeleceram no local para atender a operação.

Apesar de não produzir mais automóveis na Bahia, a Ford manteve investimentos na Bahia. O Centro de Desenvolvimento e Tecnologia sediado em Camaçari é um dos nove que a montadora tem no mundo e hoje está focado em projetos globais.

Um dos projetos em andamento é a nova linha de veículos elétricos da Lincoln, divisão de luxo da Ford na América do Norte.