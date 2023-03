SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa estabeleceu trajetória de queda e o dólar sobe no começo da tarde desta terça-feira (28). O mercado é influenciado principalmente pelo desempenho das ações da Petrobras, que passaram a cair após o anúncio de redução nos preços da gasolina.

Perto das 13h30 (horário de Brasília), o Ibovespa apresentava queda de 0,30%, a 105.385 pontos. O dólar comercial à vista subia 0,59%, a R$ 5,236.

No mercado de juros, a tendência é de alta. Os contratos com vencimento em janeiro de 2024 saíam de 13,34% do fechamento desta segunda-feira (27) para 13,38% ao ano às 13h30 desta terça. Para janeiro de 2025, a taxa avançava de 12,59% para 12,70%. Para janeiro de 2027, os juros passavam de 12,81% para 12,94%.

As ações da Petrobras consolidaram uma trajetória de queda. A estatal anunciou corte de 3,9% no preço da gasolina em suas refinarias. A medida ajuda a compensar o retorno dos impostos federais sobre o combustível.

Segundo a estatal, a gasolina em suas refinarias passará a custar R$ 3,18 por litro a partir desta quarta (1º), quando os impostos federais voltam a ser cobrados. O valor é R$ 0,13 por litro inferior ao vigente atualmente.

As ações ordinária da Petrobras tinham queda de 3,55% pouco depois das 13h30, e as preferenciais recuavam 2,71%.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse nesta segunda-feira (27) que o governo pode usar um "colchão" dentro da política de preços da Petrobras para compor uma solução para os combustíveis.

A pasta já confirmou que vai retomar a cobrança de tributos sobre gasolina e etanol, o que por si só poderia gerar impacto nos preços praticados nos postos, afetando o bolso dos consumidores.

A equipe de análise da Ativa Investimentos lembra que, segundo dados da Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis), o preço do litro da gasolina no Brasil está 7% acima da média internacional.

"Isso poderia significar uma redução de R$ 0,21 no preço praticado na bomba. Contudo, destacamos que a cadeia subtrai parte da potencial redução, chegando algo ao redor de R$ 0,16 para o consumidor final", diz a Ativa.

Na manhã desta terça-feira, saíram dados importantes sobre as contas públicas brasileiras. A dívida bruta do país como proporção do PIB fechou janeiro em 73,1%, o menor nível desde junho de 2017, quando atingiu 72,7%. Em dezembro, a dívida ficou em 73,4% do PIB.

O setor público consolidado registrou um superávit primário de R$ 99,013 bilhões no primeiro mês do ano, em linha com expectativa de economistas consultados em pesquisa da Reuters.

No entanto, o valor foi inferior ao superávit de R$ 101,8 bilhões do mesmo mês no ano passado.

Em um cenário de reabertura da economia, a taxa de desemprego do Brasil caiu para 9,3% na média anual de 2022, informou nesta terça-feira (28) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

É o menor nível desde 2015 (8,6%), quando a economia brasileira mergulhava em recessão. Os dados são da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua).

Nos mercados internacionais, os investidores reagem principalmente a dados de inflação na Europa, que ficaram acima do esperado em fevereiro.

Perto das 13h30 (horário de Brasília), o índice Dow Jones apresentava queda de 0,29%. O S&P 500 tinha leve alta de 0,06%. O índice Nasdaq subia 0,27%.