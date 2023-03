SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Twitter apresentava instabilidades na manhã desta quarta-feira (1), de acordo com usuários.

O site DownDetector, que recebe reclamações do tipo, aponta que os problemas começaram por volta das 7h (horário de Brasília). A principal queixa é que a linha do tempo não atualiza, tanto no website quanto no aplicativo para celular.

Por enquanto, não há nenhuma manifestação nos canais oficiais da companhia. Segundo o site oficial que monitora o status dos sistemas, tudo está funcionando normalmente.

O UOL tenta contato com a empresa, mas não há mais assessoria de imprensa do Twitter no Brasil desde o ano passado, pouco após a aquisição da plataforma pelo bilionário Elon Musk.

Nesta semana, o Twitter demitiu ao menos 200 funcionários, o que equivaleria a 10% de toda força de trabalho. O corte acontece após uma demissão em massa em novembro passado, quando quase 4.000 funcionários foram desligados em escritórios de vários países.