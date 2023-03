SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Google adicionou à sua carteira digital a possibilidade de comprar e guardar bilhetes do metrô da cidade de São Paulo e da CPTM, segundo anúncio desta quarta-feira (1º). As passagens funcionam via QR Codes da plataforma Top legíveis pelas catracas e podem ser compradas sem fila.

O novo recurso está disponível apenas para donos de celular Android e é oferecido em parceria com a empresa de mobilidade urbana Autopass --desenvolvedora do sistema Top, que inclui cartão válido no transporte rodoviário de 43 municípios paulistas e aplicativo para acesso ao transporte sobre trilhos na região metropolitana de São Paulo.

Na Carteira do Google, cada passageiro poderá comprar até dez bilhetes por vez.

O pagamento pela passagem fica disponível sem custo adicional via sistema de pagamento do Google, por cartões de crédito ou débito. Após encerrar a compra, o bilhete QR Code estará disponível na tela inicial da Carteira do Google. O passageiro, então, precisará apenas aproximar ao visor da catraca a tela do smartphone com o código, aguardar a verificação e seguir viagem.

O Google, em parceria com a Autopass, também permite que usuários dos metrôs de Rio de Janeiro e Brasília comprem passagens com a carteira digital. A experiência paulistana, no entanto, é a primeira a garantir a aquisição e armazenamento do bilhete dentro do aplicativo.

Segundo a líder de estratégia e operações para pagamentos do Google Brasil, Natacha Litvinov, a nova seção de bilhetes de transporte é uma maneira rápida e fácil de comprar passagens e guardá-las em um só lugar. "Nosso objetivo é facilitar cada vez mais o dia a dia das pessoas, para que passem menos tempo em filas e tenham mais tempo para si".

*** COMO COMPRAR **BILHETE COM APP DO GOOGLE**

Basta acessar a Carteira do Google (disponível para usuários de Android na Play Store) e tocar na opção 'Adicionar à Carteira', localizada no canto inferior direito da tela inicial. Depois, é preciso selecionar o item 'Cartão de transporte público' e, em seguida, o passageiro encontrará a opção de compra de bilhetes por cidade.

Ao selecionar São Paulo, caracterizada pelo logo da plataforma Top, o usuário é redirecionado para uma página de internet que pede as informações da compra. Após preencher todos os campos, o site apresenta a opção de pagamento via Google Pay, com cartão de crédito ou débito.

Segundo o Google, seu aplicativo de pagamentos permite guardar cartões de crédito e débito de diferentes emissores, incluindo Bradesco, Itaú, Nubank, e comprovantes de vacinação. Além disso, é possível salvar ingressos para eventos comprados por meio de plataformas como Sympla e Ingresso.com e cartões de embarque da Gol e Latam.