SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ibovespa fechou o pregão desta quinta-feira (2) com a pontuação mais baixa de 2023, sob influência de quedas nas ações Petrobras e anúncios do governo. O dólar se valorizou ante o real após países do bloco europeu divulgarem dados de inflação piores do que o esperado, e o banco central norte-americano citar a possibilidade de brecar a alta nos juros no meio do ano.

A Bolsa encerrou os negócios com queda de 1,01%, a 103.325,61 pontos. É o pior patamar de 2023, superando o registrado em 3 de janeiro (104.166 pontos). A pontuação é a mais baixa desde 16 de dezembro (102.855 pontos). O dólar comercial à vista fechou em alta de 0,25%, a R$ 5,205.

No mercado de juros, os vencimentos apontavam alta, após a divulgação do PIB do Brasil e de informações sobre a economia europeia. Os contratos com vencimento em janeiro de 2024 subiam de 13,29% ao ano nesta quinta-feira (2) para 13,37%. No vencimento em janeiro de 2025, a taxa passou de 12,63% para 12,84%. Nos contratos para janeiro de 2027, o crescimento foi de R$ 12,99% para 13,23%.

A Petrobras, apesar de ter anunciado nesta quarta-feira (2) o maior lucro da história, teve forte queda nesta quinta-feira e encerrou o pregão com depreciação de 2,74% nas ações ordinárias e 2,60% nas preferenciais.

O presidente da estatal, Jean Paul Prates, afirmou, nesta quinta-feira (2), que o governo pode recomendar que a Petrobras interrompa a venda em curso de alguns ativos, sem especificar quais. A informação é da Reuters.

O Ministério de Minas e Energia também oficiou nesta quarta a Petrobras para interromper a venda de ativos por 90 dias.

A casa de análise de investimento LVNT Inside publicou relatório com sinais de preocupação em relação ao Conselho de Administração da petroleira indicado pelo governo

Segundo a consultoria, a nova direção deve revisar o plano estratégico da Petrobras. "Apesar da distribuição de proventos proposta, acreditamos que o futuro conselho, indicado pelo novo governo, passará a autorizar somente o mínimo de distribuição de dividendos, de 25% do lucro líquido, além de retomar grandes projetos de investimentos".

O governo ainda mudou a política de preços da companhia de óleo e gás em conjunto com o anúncio da reoneração dos combustíveis.

Nesse cenário, a ação da companhia perde atrativos e, por consequência, valor, de acordo com a gestora Mirae Asset. Nem a alta de 0,19% no valor do barril de petróleo tipo Brent, negociado por US$ 84,50 (R$ 440,03 na cotação atual), às 18h45, conteve a depreciação dos papéis da empresa.

De acordo com Felipe Moura, sócio da Finacap Investimentos, os operadores da Bolsa reagiram à tentativa do governo de drenar recursos dos dividendos da estatal para investir em projetos como forma de apostar no desenvolvimento. Moura diz que a tendência de queda na Bolsa observada em fevereiro deve mudar apenas quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentar o novo arcabouço fiscal.

O resultado do Ibovespa não foi pior porque a ação ordinária da EDP Brasil subiu quase 15%, após o anúncio de intenção de fechamento de capital. O especialista da Valor Investimentos, Paulo Luives, ressalta o prêmio oferecido pela EDP na operação, acima dos 22% ante o fechamento desta quarta-feira (1º).

As ações da varejista de moda C&A também chegaram a subir mais de 20% na manhã desta quinta, após reportar crescimento de 37,9% no lucro líquido do quarto trimestre, para R$ 212,9 milhões, segundo a agência Reuters. Na tarde, o crescimento arrefeceu até fechar em 12,37%, com os papéis cotados a R$ 2,18.

Os resultados negativos para inflação ao consumidor na zona do euro valorizaram o dólar no mundo. O CPI (índice de preços ao consumidor) nos últimos 12 meses até fevereiro caiu para 8,5 por cento, ante os 8,6% de janeiro. Essa baixa, porém, foi menor do que o esperado. As projeções eram de 8,3%, de acordo com a Ativa Investimentos.

O núcleo da inflação, que contém os produtos mais relevantes da cesta, nos 12 meses até fevereiro ainda subiu de 5,3% em janeiro para 5,6% em fevereiro. A expectativa era de estabilidade em 5,3%. O índice de referência global DXY subia 0,47% nesta quinta.

Nesta quinta, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou que PIB do Brasil cresceu 2,9% em 2022, mas perdeu ritmo e recuou 0,2% no 4º trimestre. Quando a informação foi anunciada, dólar e bolsa tiveram leves altas.

A desaceleração no último trimestre deve levar operadores do mercado a reavaliar a expectativa para o PIB 2023. A alta do ano anterior garante um crescimento de 0,2% para este ciclo, o que é um pouco abaixo do esperado, conforme Raone Costa, economista-chefe da Alphatree Capital.

"Com um carregamento estatístico desse montante eu imagino que os números de projeção de PIB de 2023 devem ficar em torno 0,5% a 1%, dependendo especificamente das expectativas sobre o PIB agrícola", afirma Costa.

As bolsas dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quinta-feira, após o presidente do Fed de Atlanta Raphael Bostic afirmar que o banco central pode pausar a alta nos juros no verão norte-americano, quando há reuniões em 14 de junho, 26 de julho e 20 de setembro, segundo a Bloomberg.

S&P 500 subia 0,76%, e o índice industrial Nasdaq, 0,73%. O índice Dow Jones apresentava alta de 1,05%.

Antes, S&P 500 e Nasdaq operavam em baixa com a divulgação de um relatório do Departamento do Trabalho dos EUA na manhã desta quinta que apontou demanda sustentada por contratações. Isso elevou o rendimento dos papéis do tesouro norte-americano com vencimento em dez anos para mais de 4%, de acordo com a Reuters.