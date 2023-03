SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O podcast "A Arte da Política Econômica", sobre a economia brasileira desde a redemocratização, ganhou um livro de mesmo nome.

Produzido pelo Instituto de Estudos de Política Econômica (Iepe) da Casa das Garças, o programa se notabilizou por reunir depoimentos economistas que participaram de quase todos os governos desde os anos 1980.

O livro foi publicado pela Intrínseca no formato ebook, sob o selo de não ficção História Real e tem prefácio de Edmar Bacha, sócio fundador e diretor da Casa das Garças.

Os capítulos trazem os relatos de 29 entrevistados. Pedro Malan, ministro da Fazenda no governo FHC (1995-2002), optou por participar da publicação escrevendo um posfácio, que traz parte do material de sua entrevista.

Em vez de transcrever os bate-papos na íntegra, optou-se por organizar o conteúdo dos relatos no formato de tópicos por assunto.

A organização do projeto ficou a cargo de José Augusto Coelho Fernandes, pesquisador do Iepe/Casa das Garças que foi responsável pela condução das entrevistas. Para ele, o formato escrito contribui para levar o material para um público mais amplo e reforçar o caráter de registro histórico da iniciativa.

Segundo Fernandes, o podcast contou com a audiência de profissionais da administração pública, do mercado financeiro, de relações governamentais e do Direito, entre outras pessoas interessadas em compreender o processo de formulação de políticas e entender os ruídos nesse debate.

"Quando imaginamos esse trabalho, eu tinha uma imagem de alguém saindo de uma empresa, da academia ou ONG, indo para o governo, e qual seria o material para que essa pessoa não perdesse tanto tempo no seu aprendizado, para que ela refletisse sobre isso previamente aproveitando essas experiências", afirma Fernandes.

O podcast está disponível nas principais plataformas de áudio e no site da instituição (ipepcdg.com.br/podcast), onde os episódios são acompanhados por resumos e sugestões bibliográficas dos participantes -a ideia original era realizar uma série de encontro entre estudantes de economia e formuladores de políticas públicas, o que se tornou impossível na época por causa da pandemia.

"A Arte da Política Econômica" começa na redemocratização do país, com o episódio inicial protagonizado pelo ex-ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega (governo Sarney), e termina com o depoimento de Pedro Malan. A série foi ao ar de maio a novembro de 2021.

Os episódios também passam pelo primeiro governo Lula, com entrevistas com os ex-secretários do Ministério da Fazenda Murilo Portugal e Marcos Lisboa, e pela gestão Michel Temer, com a ex-secretária do Tesouro Ana Paula Vescovi, a ex-presidente do BNDES Maria Silvia Bastos Marques e o ex-ministro da Fazenda Eduardo Guardia (In memoriam).

Os episódios são agrupados por temas, como a formulação do Plano Real, gestão de crise, regimes monetários e fiscais e reformas inconclusas.

Para falar sobre o Plano Real, por exemplo, foram escalados Edmar Bacha e os ex-presidentes do Banco Central Persio Arida e Gustavo Franco.

Elena Landau, Ricardo Paes de Barros e Paulo Tafner participam da sequência sobre reformas microeconômicas. Ana Carla Abrão, Bernard Appy e Claudia Costin, sobre reformas inconclusas. Ilan Goldfajn, presidente do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e ex-presidente do BC, comenta os regimes monetários e fiscais.

A ARTE DA POLÍTICA ECONÔMICA

Preço R$ 59,90 (645 págs)

Editora Selo História Real | Editora Intrínseca

Organização José Augusto C. Fernandes