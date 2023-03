SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Márcio França, ministro dos Portos e Aeroportos, pintou o cabelo de azul neste final de semana. A brincadeira aconteceu no sábado (4), durante o Carnapupa, evento realizado pelo Instituto Lagarta Vira Pupa, que atua no suporte de pessoas com deficiência e familiares.

"Por essa causa eu pinto até o cabelo", escreveu o ministro em rede social. Ele publicou um vídeo que mostra o momento da pintura. Foi a segunda edição do bloquinho de Carnaval feito para pessoas com deficiência, no centro de São Paulo.

O instituto Lagarta Vira Pupa foi criado pela ativista e deputada estadual eleita Andréa Werner, integrante do mesmo partido de Márcio França, o PSB.

Segundo Werner, o bloquinho pós-Carnaval, que ficou suspenso durante três anos por causa da pandemia, será retomado com edições anuais. Ela afirma que a ideia é expandir a festa "até não precisarmos mais usar o adjetivo inclusivo em nenhum evento".