SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por que as aéreas decolaram na Bolsa, derrota da Americanas na Justiça e o que importa no mercado nesta terça-feira (7).

**AÉREAS DECOLAM APÓS RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS**

As ações das companhias aéreas Azul e Gol foram os destaques da Bolsa nesta segunda e dispararam quase 40% e 24%, respectivamente, carregando junto os papéis da agência de viagens CVC, que saltaram 19%.

O Ibovespa fechou em alta de 0,80%, a 104.700 pontos. O dólar recuou 0,63%, a R$ 5,166.

O QUE EXPLICA

A Azul comunicou ao mercado que chegou a um acordo para renegociar dívidas com arrendadores das suas aeronaves que são donos de 90% desse tipo de passivo da aérea.

O acordo é relevante porque o arrendamento representa 80% da dívida bruta da Azul. O acerto dá um fôlego para o caixa da companhia e afasta rumores no mercado de um eventual pedido de recuperação judicial.

O pagamento será feito com dívidas com vencimento em 2030 e com ações da companhia. A empresa também divulgou seu balanço do último trimestre de 2022, com crescimento de quase 7% no Ebitda ?indicador de geração de caixa? e projeções otimistas para 2023.

A Gol anunciou na sexta (3) à noite que acertou um financiamento de até US$ 1,4 bilhão junto a sua holding controladora, a Abra Group.

Os títulos, com vencimento em 2028, têm juros em 18%, sendo 4,5% pagos em dinheiro e o resto em capitalização.

As duas, porém, ainda acumulam forte queda na Bolsa de um ano para cá. Azul e Gol recuam cerca de 44% e 57%, respectivamente, nos últimos 12 meses.

A CVC pegou o embalo das aéreas, que representam parte importante do seu negócio, mas também porque está em um processo de renegociação de dívidas.

O sucesso de Azul e Gol nessa etapa é uma luz no fim do túnel para empresas na mesma situação.

MAIS SOBRE COMPANHIAS DA BOLSA

As ações da Eletromidia, empresa conhecida pelos painéis eletrônicos de publicidade, fecharam em alta de 17% após a companhia ter comunicado que o grupo Globo comprou 8,57% do seu capital. O valor da transação não foi informado.

**BANCOS GANHAM MAIS UMA NA JUSTIÇA**

A Justiça de São Paulo concedeu ao Bradesco a restrição dos bens dos conselheiros fiscais da Americanas, como garantia à dívida que a varejista tem com o banco.

Na prática, a decisão funciona como um "aviso à praça": quem comprar um dos bens dos conselheiros está avisado que poderá ter o referido bem arrestado no futuro, como indenização.

Os conselheiros fiscais Carlos Alberto de Souza, Pedro Carvalho de Mello, Peter Edward Cortes Marsden Wilson, Ricardo Scalzo e Vicente Antonio de Castro Ferreira se tornaram alvo de protesto judicial.

A Americanas disse que a decisão não bloqueia os bens dos conselheiros, mas "torna pública a existência do referido protesto."

DOBRADINHA

Essa é a segunda vitória consecutiva que os bancos têm contra a Americanas na Justiça. As instituições financeiras são as maiores credoras da varejista e afirmam que houve fraude na gestão da companhia.

Na última sexta, o ministro do STJ, Raul Araújo, decidiu em caráter liminar que não há conflito de competência entre o processo na Justiça de São Paulo que investiga a Americanas e a recuperação judicial da empresa em curso no Rio de Janeiro.

A varejista tenta concentrar todos os processos referente ao caso no Rio, cidade onde está a sua sede e onde ela tem mais influência.

Os bancos, que na ação foram representados por Febraban (federação dos bancos), Itaú, Santander e Bradesco, preferem a arena judicial paulistana.

**GASOLINA SOBE R$ 0,17 EM SEMANA DE REONERAÇÃO**

O preço da gasolina nos postos brasileiros subiu R$ 0,17, ou 3,3%, na semana passada, quando o governo adotou uma reoneração parcial dos impostos ao mesmo tempo em que a Petrobras reduziu o preço do combustível em suas refinarias.

EM NÚMEROS

O litro da gasolina foi vendido no país, em média, a R$ 5,25, segundo pesquisa da ANP ?que começou a coletar os dados no começo da semana, antes da reoneração.

Com coleta feita após o dia 28, o Panorama Veloe de Índices de Mobilidade, por exemplo, captou alta de R$ 0,41 por litro.

Com a retomada dos impostos e corte de preços da Petrobras, o mercado espera R$ 0,26 por litro de alta, considerando a mistura do etanol na gasolina.

A ANP registrou a gasolina mais cara do país em São Paulo, Barueri (SP) e Santo André (SP), a R$ 6,99 por litro. Na semana passada, a Folha encontrou um posto na região central de São Paulo que vendia o combustível a R$ 8,49 o litro.

MAIS NÚMEROS:

O diesel, que segue isento de impostos federais até o fim do ano e teve redução de preço da Petrobras em R$ 0,08 por litro, caiu R$ 0,03, para R$ 6,02 por litro na pesquisa da ANP.

O etanol hidratado, que teve os impostos federais retomados em R$ 0,02 por litro, subiu R$ 0,09 (2,4%,) para R$ 3,88 por litro.

**OIT: DESIGUALDADE NO TRABALHO É MAIOR DO QUE SE PENSAVA**

A OIT disse nesta segunda que as mulheres enfrentam mais dificuldades no acesso ao mundo do trabalho do que é medido pelas pesquisas de emprego.

O resultado apareceu graças à criação de um indicador que mede melhor a taxa de desemprego e detecta todas as pessoas à procura de alguma atividade.

EM NÚMEROS

Os dados da entidade mostram que 15% das mulheres em idade ativa no mundo que não têm emprego gostariam de estar ocupadas, contra 10,5% de homens.

Esse cenário, que contrasta com o resultado das taxas oficiais, se mantém praticamente inalterado há duas décadas, de acordo com a entidade.

O QUE EXPLICA

As pesquisas de mercado de trabalho costumam considerar como desocupadas as pessoas que não têm emprego, mas seguem em busca de uma vaga.

Segundo a OIT, alguns critérios adotados tendem a excluir de forma desproporcional as mulheres, a quem são delegadas responsabilidades pessoais e familiares, incluindo o trabalho de cuidado não remunerado.

DISPARIDADE

A organização da ONU para o trabalho também afirmou que, a nível mundial, para cada dólar de renda do trabalho ganho pelos homens, as mulheres ganham apenas 51 centavos.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

MERCADO

Vinícolas reagiram mal após caso de trabalho escravo, dizem especialistas em gestão de crise. Desde resgate de trabalhadores, marcas se limitaram a posicionamentos por nota.

CONGRESSO NACIONAL

Lira diz que Lula ainda não tem votos no Congresso para aprovar reformas econômicas. Presidente da Câmara vê dificuldades na aprovação da reforma tributária e defende autonomia do BC e Lei das Estatais.

BANCO CENTRAL

Valores a receber são liberados; veja o passo a passo para resgatar o dinheiro esquecido. Uma única pessoa vai receber mais de R$ 7 milhões, mas maioria tem até R$ 10; acesso começa às 10h.

GRIPE AVIÁRIA

Avicultor brasileiro cancela feiras, proíbe visitas e desinfeta caminhões contra risco de gripe aviária. Doença, altamente contagiosa, já atingiu países vizinhos; Argentina suspende exportações de produtos agrícolas.

TWITTER

Twitter sofre pane que inabilita links externos e publicação de fotos e vídeos. Empresa confirmou problema e disse às 15h05 que serviços haviam sido restabelecidos.