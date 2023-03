SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Serasa vai lançar uma cartilha com dicas sobre finanças femininas no Dia Internacional da Mulher, que vai coincidir com seu Feirão Limpa Nome.

O conteúdo tem tópicos como administração de orçamento pessoal e doméstico, orientações sobre empréstimo, cartão de crédito e outros temas. A cartilha também mostra um resumo sobre conquistas femininas no campo da economia ao longo da história.

No Feirão desta semana, que vai acontecer no Largo da Batata, em São Paulo, a Serasa afirma que estarão reunidas 425 empresas dispostas a negociar com quem pretende quitar seus débitos, como bancos, varejistas, universidades e outros segmentos.

Segundo dados da Serasa, as mulheres representam cerca de 50% dos brasileiros inadimplentes e respondem por 56% dos acordos fechados.