SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A NHTSA (Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário) anunciou nesta quarta-feira (8) a abertura de uma investigação preliminar de 120 mil carros da Tesla Model Y, de 2023, após receber dois relatos sobre volantes que se soltaram enquanto o motorista dirigia.

Ambos os veículos da montadora de Elon Musk tinham baixa quilometragem no momento do acidente e foram entregues aos donos sem o parafuso que ligava o volante à coluna direção, segundo a agência reguladora.

A investigação da NHTSA visa descobrir o escopo e a frequência desse defeito e o processo de fabricação associado a ele.

Em 29 de janeiro, uma publicação mostrando o volante do Tesla Model Y viralizou no Twitter. O acidente foi registrado no dia 24 do mesmo mês, enquanto o proprietário dirigia na estrada.

De acordo com a agência Associated Press, esse relato é uma das reclamações avaliadas pela NHTSA.

Até as 15h15 desta quarta, a Tesla não havia se pronunciado oficialmente sobre o caso em suas redes sociais ou em seu blog.