SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O governo federal prepara um programa para vender passagens aéreas mais baratas para aposentados, funcionários públicos e estudantes.

O programa será voltado para pessoas com salário de até R$ 6.800, segundo disse o ministro de Portos e Aeroportos Márcio França, em entrevista ao jornal Correio Braziliense.

A meta do projeto é ocupar lugares vagos nos aviões, o que pode permitir a compra de passagens por R$ 200, disse França ao jornal. As pessoas que se enquadram nos requisitos do programa teriam direito a comprar duas viagens por ano -duas idas e duas voltas, cada perna por R$ 200.

O plano não envolve subsidiar as passagens. A ideia é fazer um acordo com as companhias aéreas para a venda do espaço ocioso nas aeronaves, com intermediação do governo. França diz que acha difícil alguma companhia aérea não aceitar. O programa pode gerar a venda de até 15 milhões de passagens ao ano por R$ 200 cada, segundo cálculos da pasta.

O ministro afirmou que o plano está montado, mas ainda precisa ser avaliado no governo. Segundo ele, o presidente Lula pediu mais passageiros e aeroportos no país, com mais voos de aviões de carreira.

