SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de passageiros transportados por empresas de ônibus no estado de São Paulo voltou ao patamar pré-pandemia, segundo o Setpesp (sindicato do setor).

O volume de viajantes em janeiro e fevereiro alcançou quase 100% da quantidade registrada no mesmo período em 2019, conforme os relatos de empresas associadas à entidade.

Foram cerca de 5,5 milhões de passageiros nos dois meses, de acordo com a projeção do Setpesp, o que equivale a um crescimento superior a 20% na comparação com o começo do ano passado.

O Setpesp atribui o avanço a fatores como a alta do combustível e o preço das passagens aéreas e do pedágio. No início do ano passado, o setor de viagens ainda sofria os efeitos da ômicron.