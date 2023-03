BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta segunda-feira (13) que será preciso avaliar ao longo do dia se o Banco Central terá que tomar alguma providência em decorrência da falência do SVB (Silicon Valley Bank), 16º maior banco dos Estados Unidos.

Embora reconheça a gravidade da situação, Haddad diz que "aparentemente" o episódio não vai desencadear uma crise sistêmica. O ministro, contudo, reconhece que ainda não é possível estimar o tamanho do problema com o que se sabe até agora sobre o caso.

"A ação do Fed ao longo do final de semana foi positiva, garantindo os depositantes. Essa é a primeira providência que a autoridade monetária tem para evitar uma corrida bancária. Não é um banco de primeira linha, é um banco regional, que atua muito no Vale do Silício, com carteira descasada", disse.

"Não sei se vai gerar uma crise sistêmica, aparentemente, não. Não vi ninguém ainda tratar esse episódio como Lehman Brothers. Mas o fato é que é grave o que aconteceu", acrescentou.

Haddad diz ter ficado em contato com o presidente do BC, Roberto Campos Neto, ao longo do fim de semana e com representantes do sistema financeiro nacional para monitorar a situação. O chefe da autarquia estava na Suíça, onde participou de reuniões do BIS (Banco de Compensações Internacionais) -o "banco central dos bancos centrais".

"Com o Roberto Campos Neto voltando do BIS para pilotar o Banco Central, vamos ver se a autoridade monetária no Brasil vai ter de tomar alguma providência, em virtude dos efeitos sobre as economias periféricas. Isso não está claro ainda, vamos ter de acompanhar ao longo do dia", afirmou.

O ministro disse ainda avaliar como positiva as ações emergenciais tomadas pelo Fed (Federal Reserve), banco central dos EUA, para tentar aplacar o colapso do SVB e impedir uma crise financeira mais ampla.

As autoridades americanas anunciaram no domingo (12) que todos os clientes do SVB poderão sacar seus depósitos integralmente. Correntistas do Signature, banco de Nova York cuja falência foi anunciada dois dias após o SVB, também terão seus depósitos garantidos.

Simultaneamente, o Fed anunciou a criação de um programa emergencial para financiar instituições financeiras, de modo a garantir que elas possam "atender as necessidades de todos os seus clientes".

Tags:

Haddad