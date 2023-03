SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Além de homenagear o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no almoço do Lide desta segunda (13), o ex-governador João Doria distribuiu elogios à gestão de Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda.

Doria disse que louva "o esforço conciliatório que o ministro tem feito para que não haja nenhum vértice ideológico ou político e sim um entendimento de mercado".

"Em menos de três meses, o ministro Fernando Haddad conquistou -eu diria até que surpreendeu- o setor privado como um todo", afirmou Doria.

O ex-governador também diz ver Haddad construindo diálogo com o setor financeiro em São Paulo.

"Quase toda semana o ministro faz uma auscultação do mercado aqui, e eu sinto isso como um reflexo positivo de humildade e de saber ouvir. Entendo também que, neste momento, houve um arrefecimento de uma disputa desnecessária com o Banco Central", afirmou.

Doria elogiou os ministros Flávio Dino (Justiça) e José Múcio (Defesa) e o próprio presidente Lula por uma "intransigente defesa democrática do país e da Constituição". O ex-governador também citou uma "mudança de patamar" no tratamento dado à questão ambiental com a orientação das ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Sonia Guajajara (Povos Indígenas).