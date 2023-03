SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dias depois da apresentação de seu plano de recuperação judicial no início desta semana, a Americanas começou a comunicar seus parceiros de entrega que vai suspender as operações da Americanas Delivery em algumas localidades a partir de quarta-feira (29).

Procurada pelo reportagem, a companhia afirma que o Americanas Delivery, aplicativo de entrega de alimentos e conveniência da companhia, passou a integrar o site e aplicativo da Americanas.

O app Americanas Delivery foi lançado há cerca de dois anos, após a aquisição da startup de entregas Shipp.

"A integração já era prevista como roll out do negócio desde a aquisição inicial e visa otimizar as operações e concentrar esforços em uma única marca", afirma a companhia em nota.

Ainda de acordo com a Americanas, algumas áreas em que o negócio ainda estava incipiente tiveram uma pausa para fazer "eventuais reajustes de rota". O movimento já vinha acontecendo desde o ano passado, diz a empresa.

"O serviço seguirá funcionando normalmente nas áreas onde já atua dentro do app Americanas", afirma em nota. A empresa não informa em quantas localidades o serviço foi suspenso.