SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A consulta ao lote extra do PIS, prevista para começar nesta quarta-feira (5), foi adiada. A nova data ainda não foi divulgada, mas a previsão é que seja liberada na sexta-feira (7). A Caixa Econômica Federal aguarda o processamento da folha de pagamento do benefício por parte do Ministério do Trabalho e Emprego.

Segundo do MTE, os novos dados devem ser disponibilizados ainda nesta quarta. O lote extra vai beneficiar mais 2,7 milhões de trabalhadores neste ano.

Os novos beneficiários do lote extra foram incluídos após correção dos dados enviados pelos empregadores por meio da Rais (Relação Anual de Informações Sociais) e do eSocial. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, havia divergências em cadastros, que agora foram atualizados.

Os profissionais da iniciativa privada com direito ao PIS vão receber os valores a partir do dia 17. O pagamento é feito por depósito em conta, para quem é cliente da Caixa, pelo Caixa Tem, nas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

TEM DIREITO AO ABONO DO PIS 2023, ANO-BASE 2021, O TRABALHADOR QUE:

Exerceu atividade remunerada com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2021

Recebeu até dois salários mínimos, em média

Está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos

Teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Rais e no eSocial

O pagamento dos novos trabalhadores que foram incluídos no lote extra será feito no período entre os meses de abril e julho. Quem teria direito de receber o benefício em fevereiro e março, ou seja, os nascidos entre os meses de janeiro a abril, terá o pagamento liberado a partir do dia 17 de abril.

Os demais seguirão o calendário de 2023 aprovado pelo Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador).

Neste mês, conforme o calendário habitual, a Caixa e o Banco do Brasil pagam o PIS/Pasep aos nascidos em maio e junho e para os servidores com final de benefício 2 e 3.

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO

Nascidos em - Recebem a partir de - Recebem até

Janeiro e fevereiro - 15/02/2023 - 28/12/2023

Março e abril - 15/03/2023 - 28/12/2023

Maio e junho - 17/04/2023 - 28/12/2023

Julho e agosto - 15/05/2023 - 28/12/2023

Setembro e outubro - 15/06/2023 - 28/12/2023

Novembro e dezembro - 17/07/2023 - 28/12/2023

COMO RECEBER OS VALORES?

O trabalhador precisa fazer a consulta para saber se terá o dinheiro. Os nascidos de janeiro a abril, que receberiam em fevereiro e março deverão fazer a solicitação da liberação após confirmarem que estão neste lote extra.

Essa solicitação é feita nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego, nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho ou pelo email trabalho.uf@economia.gov.br.

É necessário substituir o "uf" pela sigla do estado onde o trabalhador mora. Para quem mora em São Paulo, por exemplo, o email é trabalho.sp@economia.gov.br. Se tiver dúvidas, é possível solicitar informações por meio do telefone 158.

COMO FAZER A CONSULTA AO PIS, PAGO PELA CAIXA

A consulta ao pagamento do PIS pode ser feita por:

App Caixa Tem

App Caixa Trabalhador

Atendimento telefônico da Caixa: 0800-7260207

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Portal www.gov.br

VEJA O PASSO A PASSO NA CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL

PELA INTERNET

Acesse o site https://servicos.mte.gov.br/spme-v2/#/login e clique em "Entrar com gov.br"

Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site

Em seguida, clique em "Abono Salarial"

Na próxima tela, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício

PELO APLICATIVO

No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha.

Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site.

Na tela inicial, clique em "Abono Salarial - Consultar". Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em "Benefícios e Abono Salarial"

Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber