SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As previsões do Bradesco para o segundo semestre estão mais otimistas. Na opinião do vice-presidente da instituição, Eurico Ramos Fabri, o cenário de volatilidade global e local não afasta o interesse por investimentos no Brasil.

"Vem se cristalizando a ideia de que o segundo semestre será melhor do que o primeiro, e ninguém quer perder o timing de se posicionar", afirma o executivo."Acredito que os investidores estejam com a percepção de que este momento pode proporcionar boas oportunidades", diz ele.

Nesta semana, o Bradesco BBI realizou seu encontro anual de investidores e CEOs com a maior participação desde a primeira edição há quase uma década.

Segundo o banco, o evento reuniu 146 das maiores companhias brasileiras e mais de mil investidores, a maioria estrangeiros, o que sinaliza a percepção.