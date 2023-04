SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal liberou nesta segunda-feira (10) a consulta ao abono do PIS (Programa de Integração Social) que será pago neste mês.

O lote de abril liberará valores a trabalhadores já incluídos no calendário oficial desde o início do ano e a profissionais que tiveram o direito reconhecido após revisão de dados.

O pagamento será realizado na próxima quarta-feira (17). Ao todo, 4,7 milhões de trabalhadores e servidores recebem o abono do PIS/Pasep no lote deste mês, sendo 1,4 milhão que entraram no lote extra.

Para quem é cliente da Caixa, o dinheiro é disponibilizado por débito em conta. Para os demais, o saque pode ser feito por meio do aplicativo Caixa Tem, na poupança digital social da Caixa, nas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

Além do PIS, o governo também pagará o Pasep a quem é servidor público. Esses valores são liberados pelo Banco do Brasil. Recebem em abril os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em maio e junho e os servidores com número final da inscrição 3 ou 4.

*

QUEM FOI INCLUÍDO NO LOTE EXTRA DO PIS/PASEP?

Os novos beneficiários do lote extra foram incluídos após correção dos dados enviados pelos empregadores por meio da Rais (Relação Anual de Informações Sociais) e do eSocial. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, havia divergências em cadastros, que agora foram atualizados.

Recebem em abril trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril que estavam de fora do pagamento. Para ter o benefício, no entanto, os profissionais precisam atender às regras do benefício. Veja abaixo quais são.

TEM DIREITO AO ABONO DO PIS/PASEP 2023, ANO-BASE 2021, O TRABALHADOR QUE:

- Exerceu atividade remunerada com carteira assinada ou trabalhou no serviço público por ao menos 30 dias em 2021

- Recebeu até dois salários mínimos, em média

- Está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos

- Teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Rais e no eSocial

COMO FAZER A CONSULTA AO PIS, PAGO PELA CAIXA

A consulta ao pagamento do PIS pode ser feita por:

- App Caixa Tem

- App Caixa Trabalhador

- Atendimento telefônico da Caixa: 0800-7260207

- Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

- Portal www.gov.br

VEJA O PASSO A PASSO DA CONSULTA NA CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL

PELA INTERNET

1 - Acesse o site https://servicos.mte.gov.br/spme-v2/#/login e clique em "Entrar com gov.br"

2 - Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site

3 - Em seguida, clique em "Abono Salarial"

4 - Na próxima tela, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício

PELO APLICATIVO

1 - No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha.

2 - Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site.

3 - Na tela inicial, clique em "Abono Salarial - Consultar". Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em "Benefícios e Abono Salarial"

4 - Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber

CONFIRA O CALENDÁRIO DO PIS/PASEP

VEJA AS DATA DE PAGAMENTO DO PIS

Nascidos em - Recebem a partir de - Recebem até

Janeiro e fevereiro - já foi pago - 28/12/2023

Março e abril - já foi pago - 28/12/2023

Maio e junho - 17/04/2023 - 28/12/2023

Julho e agosto - 15/05/2023 - 28/12/2023

Setembro e outubro - 15/06/2023 - 28/12/2023

Novembro e dezembro - 17/07/2023 - 28/12/2023

Fonte: Caixa Econômica Federal

VEJA AS DATAS DE PAGAMENTO DO PASEP

Final da inscrição - Recebem a partir de - Recebem 28/12/2023 até

0 - já foi pago - 28/12/2023

1 - já foi pago - 28/12/2023

2 e 3 - 17/04/2023 - 28/12/2023

4 e 5 - 15/05/2023 - 28/12/2023

6 e 7 - 15/06/2023 - 28/12/2023

Fonte: Banco do Brasil

QUANTO É POSSÍVEL RECEBER

VEJA A TABELA DO PIS/PASEP 2023

Meses trabalhados Valor do abono (em reais)

Meses trabalhados - Valor do abono (em reais)

1 - 109

2 - 217

3 - 326

4 - 434

5 - 543

6 - 651

7 - 760

8 - 868

9 - 977

10 - 1.085

11 - 1.194

12 - 1.302