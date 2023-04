SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CNI (Confederação Nacional da Indústria) vai revisar para baixo a sua projeção de crescimento do PIB do Brasil para 2023. O novo cálculo prevê avanço de 1,2% ante o patamar de 1,6% do estudo divulgado em dezembro.

Para o crescimento da indústria, a expectativa é de 0,1%.

No topo da preocupação estão os juros altos, que vão continuar inibindo a atividade industrial ao longo do ano, segundo a entidade.

Outro foco de atenção está na queda da confiança do empresário, que se acentuou nos últimos meses do ano passado e permanecem em patamares abaixo da média histórica nos primeiros meses deste ano.

O cenário deve manter o empresariado com postura ainda cautelosa para realizar novos investimentos e contratações.

Em seu informe conjuntural do primeiro trimestre, que será divulgado nesta quarta (12), a CNI afirma que a queda na concessão e na demanda por crédito, a redução no ritmo da atividade econômica e a inadimplência já eram fatores esperados no fim do ano passado, mas o cenário piorou com a expectativa de menor crescimento e o patamar dos juros alto por mais tempo.