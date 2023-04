SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) registrou nova alta no número de reclamações relacionadas aos pedidos de ligação de painéis solares não atendidos pelas distribuidoras.

O problema com as fontes de energia da microgeração foi o segundo motivo com o maior número de queixas, atrás apenas da falta de energia.

O indicador subiu 34% nos últimos 12 meses na comparação com o período anterior, aponta o novo relatório da ouvidoria da agência.

Foram mais de 18 mil reclamações entre abril de 2022 a março deste ano.