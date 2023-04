SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sob efeito da inflação, cerca de 70% das consumidoras entrevistadas em um levantamento do Sincovaga (sindicato do varejo alimentício de São Paulo) dizem ter deixado de ser fiéis a marcas de alguns produtos para experimentar opções mais baratas.

O percentual é maior do que o registrado entre os homens (55%), de acordo com a pesquisa.

No geral, a categoria na qual as trocas ocorrem com mais frequência é a de higiene e limpeza, com 63% das respostas, seguida por itens básicos, como arroz, feijão e farinha (61%), carnes (38%) e laticínios (33%).

O Sincovaga diz que a procura por outros produtos de higiene e limpeza já era esperada, dado o encarecimento desses itens nos últimos meses.

Ainda segundo o levantamento, realizado no fim de março, para 70% das mulheres, a troca por mercadorias de outras marcas aconteceu mais de uma vez desde o início da pandemia. Entre os homens, a fatia cai para 30%.

