SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado Luiz Fernando Teixeira (PT-SP) protocolou na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) nesta quarta-feira (19) mais um requerimento questionando os contratos do governo Tarcísio de Freitas com o IFC (International Finance Corportation) para elaborar projetos de concessão.

A pressão da oposição se intensificou nos últimos dias com outros requerimentos com teor semelhante protocolados por deputados do PT. Eles pedem informações sobre os contratos para os estudos dos projetos da Sabesp e da CPTM.

Na terça-feira (18), Emídio de Souza (PT-SP) pediu acesso a todas as correspondências trocadas entre a gestão Tarcísio e o IFC. Semanas antes, o deputado conseguiu no TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) a suspensão do início do processo de privatização da Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia).

Na semana passada Paulo Fiorilo (PT) pediu dados sobre três contratos inseridos no sistema de orçamento do governo.

Em nota ao Painel S.A., a Secretaria de Parcerias em Investimentos disse que o IFC é uma das maiores agências multilaterais do mundo e trabalha em projetos de estruturação de PPPs, concessões e privatizações em governos de diversos países.