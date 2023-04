SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O BBB 23 (Globo) está chegando ao fim, e, ao longo do programa, muitas marcas estiveram presentes em ações publicitárias. Só nesta edição, as receitas de patrocínio estimadas em mais de R$ 1 bilhão.

As empresas citadas no programa ficam na memória do espectador. Tanto que a Americanas, que cancelou o patrocínio no reality show este ano após ter um rombo de R$ 20 milhões anunciado, foi a marca mais lembrada pelo público do programa, segundo pesquisa realizada pelo Instituto QualiBest.

Apesar de não estar mais presente em peças publicitárias durante as provas, ou de não ser mais a responsável pelas compras de mercado que abastecem as cozinhas VIP e Xepa, a Americanas foi citada por 24% dos que participaram do estudo. O número é o dobro do correspondente àqueles que lembraram do Carrefour (12%), que substituiu a primeira.

Depois da Americanas, a marca mais lembrada foi o Mercado Livre (18%), seguido por Stone (13%) e Coca-Cola (14%). O Carrefour ocupa o quinto lugar. A Fiat, que presenteou vários brothers com um carro ao longo da história do reality, mas que também se ausentou na edição atual, foi citada por 10% do público, superando a Chevrolet (6%), que tomou o posto da fábrica de carros italiana no programa este ano.

A pesquisa foi realizada entre 28 de março e 4 de abril. O estudo ouviu 1010 pessoas, de todas as regiões do país, com mais de 16 anos, das classes sociais ABCDE e que costumam acompanhar o programa.