SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Via, dona de Casas Bahia e Ponto, vão abrir na próxima semana uma ação para tentar reduzir a inadimplência de seu crediário. A empresa promete isenção de juros e multa para os consumidores quitarem seus débitos.

As dívidas também poderão ser parceladas em até 36 vezes. A campanha de renegociação, que foi chamada de "Saldão do carnê em atraso" vai acontecer entre os dias 24 e 29 de abril.

Segundo a Via, quem decidir parcelar o débito terá de assumir um valor mínimo de R$ 20 de entrada.

Os acertos poderão ser feitos por Pix. O uso desse modelo de pagamento instantâneo vem crescendo nos portais de renegociação da empresa, diz a Via. A principal vantagem, segundo a empresa, é que ele acelera a regularização de CPFs, caso tenha havido negativação.

O consumidor também consegue liberar mais rapidamente uma nova análise de crédito. Segundo a Via, os pagamentos com Pix cresceram 40% desde que a modalidade foi incluída nos portais de renegociação do grupo.

com Fernanda Brigatti