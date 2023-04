SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Universidades, faculdades e escolas de ensino técnico de São Paulo estão oferecendo atendimento gratuito para ajudar contribuintes com o preenchimento do Imposto de Renda. O serviço é realizado por alunos das áreas de administração e contabilidade, com supervisão de professores.

O mutirão tem o intuito de esclarecer dúvidas de quem ainda não entregou a declaração para a Receita Federal e auxiliar as pessoas com a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda.

A modalidade de atendimento varia de acordo com a instituição de ensino, podendo ser online ou presencial mediante agendamento. Em alguns casos, é solicitado a doação de mantimentos como colaboração.

O prazo final de entrega da declaração do Imposto de Renda é dia 31 de maio.

*

VEJA ONDE CONSEGUIR AJUDA COM IMPOSTO DE RENDA

Centro Paula Souza - Etecs e Fatecs

No estado de São Paulo, 18 unidades das Etecs e Fatecs realizam o atendimento em 15 cidades diferentes. Cada instituição possui uma regra para o acompanhamento das dúvidas.

Para mais informações, consulte o site do Centro Paula Souza para detalhes da unidade de preferência.

- Modalidade: presencial e online

- Onde: Capital, Assis, Bastos, Bragança Paulista, Campinas, Cubatão, Guarulhos, Jales, Marília, Matão, Osvaldo Cruz, Santana de Parnaíba, São Caetano do Sul, Sorocaba, Tatuí e Taubaté

Instituto Presbiteriano Mackenzie

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Mackenzie vai fazer o atendimento presencial na unidade de Higienópolis, em São Paulo, até 19 de maio. Para participar, é necessário se inscrever no site da faculdade.

- Onde: Rua Maria Antônia, 163 - 1º andar

- Quando: de segunda a sexta, das 15h às 18h

- Agendamento: https://irmackenzie.setmore.com/

Universidade Cidade de São Paulo (Unicid)

A Unicid realiza o 31º Plantão Fiscal na sua unidade do Tatuapé, região central de São Paulo. Os atendimentos são presenciais ?mediante agendamento? e online.

- Onde: Rua Cesário Galeno, 475, Tatuapé (próximo à estação Carrão do metrô)

- Quando:?até 26 de maio

- Atendimentos online: imposto.renda@unicid.edu.br e naf.unicid@unicid.edu.br

- Agendamento:?naf.unicid@unicid.edu.br

Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU)

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da FMU e a Receita Federal disponibilizam o atendimento para o preenchimento da declaração de Imposto de Renda por videochamada e presencial até 15 de maio. É preciso fazer agendamento.

- Onde: Avenida Santo Amaro, 1239 - Vila Nova Conceição

- Agendamento: lp.fmu.br/imposto-de-renda-gratuito

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA A DECLARAR IMPOSTO DE RENDA?

- CPF, RG, título de eleitor

- Cópia da entrega da declaração e recibo de entrega do ano anterior

- Informe de rendimentos de todas as empresas em que o contribuinte trabalhou em 2022

- Informe de rendimentos fornecidos por todas as instituições financeiras em que possui contas ou aplicações financeiras (bancos, corretoras, Tesouro Direto etc.)

- Recibo de pagamento ou recebimento de aluguéis

- No caso de aposentado, informe de rendimentos emitido pelo INSS

- Extrato da Caixa e do governo federal no caso de saque do FGTS ou seguro-desemprego

- Recibos de despesas médicas, odontológicas, exames, planos de saúde

- Recibos de gastos com educação referente a escolas de ensino fundamental, médio, técnico e superior. Gastos com cursos de línguas não são dedutíveis

- Documento que comprove a compra e venda de bens (imóveis, veículos)

- Comprovante de financiamento de imóveis e veículos. Extrato de financiamentos, empréstimos em geral

- Comprovante de pagamento de pensão alimentícia, quando for o caso

QUEM É OBRIGADO A DECLARAR?

É obrigado a declarar o Imposto de Renda em 2023 o contribuinte que, em 2022:

- Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, o que inclui salário, aposentadoria e pensão do INSS ou de órgãos públicos

- Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte (como rendimento de poupança ou FGTS) acima de R$ 40 mil

- Teve ganho de capital (ou seja, lucro) na alienação (transferência de propriedade) de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto; é o caso, por exemplo, da venda de carro com valor maior do que o pago na compra

- Teve isenção do IR sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias

- Realizou operações na Bolsa de Valores que, no total, acima de R$ 40 mil ou obteve lucro com a venda de ações, que são sujeitos à incidência do imposto

- Tinha, em 31 de dezembro, posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, acima de R$ 300 mil

- Obteve receita bruta na atividade rural em valor superior a R$ 142.798,50

- Quer compensar prejuízos da atividade rural de 2022 ou de anos anteriores

- Passou a morar no Brasil em 2022 e encontrava-se nessa condição em 31 de dezembro de 2022