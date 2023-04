SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo encerra nesta terça-feira (25) as inscrições para o mutirão com mil vagas de emprego em celebração a maio, quando se comemora do Dia do Trabalho.

Os profissionais em busca de trabalho podem participar de processos seletivos diretamente com empresas nos setores de comércio e serviços. As inscrições são online, aqui neste link.

O processo seletivo para as vagas ocorrerá nos dias 2, 3 e 4 de maio, das 8h às 17h, no Cate (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedorismo) Central, na avenida Rio Branco, 252, e Cate Interlagos, na avenida Interlagos, 6.122.

A inscrição não é obrigatória, mas serve como triagem para a seleção das vagas. O candidato que não realizar o cadastro pode comparecer a uma das unidades presenciais e ser atendido de acordo com a disponibilidade do Cate.

Os centros irão realizar a pré-seleção e o contato com os candidatos para agendamento das entrevistas, de acordo com as vagas disponibilizadas pelas empresas participantes do mutirão.

Para realizar o cadastro, basta acessar o site da Cate (cate.prefeitura.sp.gov.br/cadastro-inicial) e:

Informar o CPF ou RNE

Preencher os campo de dados pessoais

Informar as áreas de interesse

Clicar em "Cadastrar" para finalizar o registro

Após o cadastramento é só ir na aba "Vagas de emprego" e selecionar a opção "Cadastrar meu currículo agora" para informar dados pessoais, de escolaridade e experiência profissional, caso haja alguma.