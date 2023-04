SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não deve participar do ato de 1º de Maio organizado pelas centrais sindicais, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. No mesmo dia, ele participará da Agrishow, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

O convite ao governador feito pelas centrais dividiu sindicalistas, como mostrou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo. Em nota, a Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), um dos maiores sindicatos filiados à CUT, disse não aceitar a decisão das centrais pelo convite.

Líderes das centrais argumentam que o convite ao governador segue o mesmo princípio do pluralismo adotado nos últimos anos, quando foram chamados políticos que também não estão no espectro da esquerda, como Fernando Henrique Cardoso, Rodrigo Maia e João Doria.

Tarcísio deverá encontrar com Jair Bolsonaro (PL) na Agrishow, na primeira viagem da peregrinação que o ex-presidente pretende fazer pelo país.