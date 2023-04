SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As lojas de luxo começam a acompanhar a realidade do varejo tradicional e estão vendendo pela internet. Na próxima semana, ocorre a feira Bombarco Show, evento voltado ao mercado de embarcações, que espera reunir 45 mil visitantes online e movimentar R$ 60 milhões em negócios.

Segundo a organização do evento, cerca de 120 embarcações estarão disponíveis nos estandes virtuais, com preços que variam entre R$ 70 mil e R$ 4,5 milhões, preço da estrela do evento, o barco Armatti 460 Sport Fly. A embarcação tem três andares e mede 14 metros.

Marco Ishihara, idealizador do projeto, afirma que além de democratizar o acesso ao mercado náutico com opções para vários bolsos, a feira também é uma forma de diminuir os custos para os expositores, que gastariam com transporte da embarcação, locação e estrutura do estande em ventos presenciais.

A Bombarco Show está programada para acontecer entre os dias 1° e 4 de maio.