UBERABA, MG (FOLHAPRESS) - A Expozebu, principal feira de raças zebuínas do mundo, será aberta neste sábado (29) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, com um forte interesse de visitantes internacionais pelo gado leiteiro criado no Brasil.

Organizada pela ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu), a exposição chega à sua 88ª edição com a expectativa de alcançar R$ 350 milhões em negócios e receber 430 mil visitantes até o dia 7 de maio.

As raças de gado zebuínas são originárias da Índia e reúnem características genéticas favoráveis para serem criadas no Brasil. Estão nessa categoria, por exemplo, o gado nelore, brahman, guzerá, gir, indubrasil, cangaian e tabapuã. O zebu representa mais de 80% do rebanho bovino nacional ?entre animais puros ou fruto de cruzamento?, estimado em cerca de 220 milhões de cabeças de gado.

"Está crescendo a procura principalmente de países da Ásia por genética zebu leiteira. Hoje o que mais se exporta no Brasil são embriões e sêmen das raças de leite, usados como puros ou através do cruzamento para fazer o girolando. Essa demanda está crescente", disse o presidente da ABCZ, Gabriel Garcia Cid.

A expectativa é que mais de 600 visitantes estrangeiros visitem a cidade mineira para participar da feira, com o objetivo de conhecer o trabalho genético desenvolvido no Brasil. Se o número é equivalente ao de visitantes internacionais do ano passado, o interesse está maior, conforme o presidente da associação.

"Vem crescendo a cada ano um pouco. Da América do Sul, a Bolívia vem muito forte, é um país em que está crescendo muito a pecuária", afirmou.

Hoje o setor exporta o animal ou o material genético para praticamente toda a América Latina e países de Ásia, África e Oriente Médio. São esperados na Expozebu visitantes de pelo menos 25 países, entre eles México, Estados Unidos, Portugal, Paquistão, Nigéria, Índia e Nova Zelândia.

Dos R$ 350 milhões projetados em negócios durante o evento, R$ 100 milhões foram estimados para os 40 leilões e shoppings de animais programados ?três deles antes mesmo da abertura.

As comercializações, porém, podem superar a estimativa conforme o desempenho de determinados animais nos eventos de arremates.

Na edição do ano passado, por exemplo, a vaca Viatina-19 FIV teve 50% de seus direitos vendidos por R$ 3,99 milhões em um dos leilões vinculados à Expozebu (R$ 4,13 milhões, valor atualizado pela inflação).

Já a vaca da raça Gir Iluminada Teatro FIV do Fundão bateu recorde mundial em produção de leite por dia, com 80,15 kg.

No ano passado, os leilões durante a feira pecuária amealharam R$ 110,7 milhões. O restante da previsão de faturamento se refere à comercialização de veículos e implementos e da movimentação de outros serviços no parque Fernando Costa, que sedia a ABCZ e o evento.

DIÁLOGO

Na última terça-feira (25), Cid se encontrou em Brasília com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e o convidou a participar do evento, mas a presença não foi confirmada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tinha disponibilidade de agenda para comparecer, segundo a associação.

Desde que Getúlio Vargas (1882-1954) inaugurou o parque que abriga o evento, em maio de 1941, apenas dois presidentes não foram à feira em seus mandatos ?não estão incluídos governos interinos.

Só não participaram da exposição, segundo dados do Museu do Zebu, Eurico Gaspar Dutra, que governou o país entre 1946 e 1951, e Jânio Quadros, presidente entre janeiro e agosto de 1961.

Juscelino Kubitschek, Ernesto Geisel, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro são alguns dos políticos que governaram o país e participaram da abertura da feira. Todos os governantes do regime militar (1964-1985) e os presidentes desde a redemocratização estiveram na cidade mineira.

Cid afirmou que a associação tem o posicionamento de dialogar com todos os governos, independentemente de partidos e posições políticas.

O jornalista viajou a convite da ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu)