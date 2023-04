SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ford encerrou nesta sexta-feira (28) mais uma etapa para definir o destino de suas instalações no Brasil com a conclusão do acordo da venda de sua antiga fábrica em Taubaté (SP) para a São José Desenvolvimento Imobiliário.

Segundo a montadora, o imóvel de 830 mil m² será ocupado para atividades industriais do grupo Vicunha-CSN, em acordo entre a CSN e a São José. O pagamento, cujo valor não foi divulgado, já foi concluído, de acordo com a empresa.

Depois desta assinatura, resta ainda a solução do imbróglio para a venda da outra fábrica, em Camaçari (BA), uma transação emperrada, que vem sendo negociada com a chinesa BYD há quase um ano.

No início de março, vazaram informações de que a transação já estava fechada, mas a Ford divulgou comunicado afirmando que não havia nada resolvido.

As expectativas cresceram na ocasião com a divulgação de mensagens otimistas nas redes sociais pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e pelo governador do estado, Jerônimo Rodrigues (PT), que comemoravam a possível retomada das atividades na cidade. O assunto também entrou na pauta da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China neste mês.

Quem acompanha as negociações afirma que já não se trata de uma disputa pelo preço, e que se chegou a um equilíbrio sobre o valor, mas há exigências adicionais dos chineses que inviabilizam o acordo.

O desembarque da produção da Ford no Brasil é uma novela que se arrasta desde janeiro de 2021, quando a montadora americana anunciou o fechamento de todas as suas fábricas no Brasil. A multinacional mantém a área de comercialização de veículos e um centro de pesquisa de engenharia com atividades locais para exportação de tecnologia automotiva.