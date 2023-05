SÃO PAULO, SP (FOLHPRESS) - O governo e a prefeitura de São Paulo lançam projetos para incentivar a contração de quem está procurando oportunidades de emprego. As inscrições para quem busca uma vaga podem ser feitas online e de forma presencial em diversos pontos do estado.

Durante o mês de maio, em que se celebra do Dia do Trabalho, a Prefeitura de São Paulo tem ações para fomentar o emprego. Um mutirão com mil vagas está sendo realizado. A inscrição é gratuita e os processos seletivos acontecem de acordo com as oportunidades disponibilizadas pelas empresas participantes.

O candidato que não realizou o cadastro online para o mutirão de vagas pode comparecer a uma das unidades do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) Central ou Interlagos e ser atendido de acordo com a disponibilidade nos dias 2, 3 e 4 de maio.

Durante o mês de maio, a Prefeitura também irá disponibilizar o atendimento por meio de Cate móveis, em diversos bairros da capital, em todas as regiões e em estações do metrô nas linhas azul, verde e vermelha e na estação José Bonifácio da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

O Cate realiza o contato dos candidatos com empresas para mil vagas de emprego nos setores de comércio e serviços. Os profissionais em busca de trabalho podem participar de processos seletivos diretamente nas companhias após intermediação do órgão público.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de São Paulo também tem ações. O órgão atende os cidadãos, também de forma gratuita, por meio do Qualifica SP e do Jovem Aprendiz Paulista, voltados para quem busca entrar no mercado de trabalho.

O Qualifica SP foi criado em parceria com a iniciativa privada para a capacitação tecnológica para garantir uma melhor inserção no mercado de trabalho. São 123 mil vagas em cursos gratuitos, sendo 7.000 exclusivas para PCDs (pessoas portadoras de deficiência) e 58 mil para mulheres além de ter vagas prioritárias para negros.

Quem terminar o curso ainda tem a oportunidade de concorrer a vagas de emprego e estágio nas empresas parceiras do projeto.

Para quem procura o primeiro emprego, o programa Jovem Aprendiz Paulista oferece 60 mil vagas aos estudantes de 14 a 18 anos a oportunidade de atuar em micro e pequenas empresas.

O único requisito para participação é estar matriculado regularmente na rede pública de ensino. O programa conta com uma jornada de trabalho para os inscritos é de quatro dias por semana com uma média de 5h diária e um dedicado para a capacitação do estudante.

A Secretaria ainda disponibiliza ainda atendimento para quem busca a recolocação no mercado de trabalho por meio dos PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) em todo estado, basta clicar neste link para achar a unidade mais próxima.

Diariamente, são divulgadas em média cerca de 8.000 oportunidades de trabalho no estado. As principais vagas oferecidas são nos setores industrial, de limpeza, telemarketing, comércio e varejo.

COMO AUMENTAR SUAS CHANCES DE CONSEGUIR UM EMPREGO

A internet fez os tradicionais classificados do jornal caírem em desuso para dar lugar ao digital. Hoje, a maneira mais popular de conseguir uma vaga de emprego é por meio de site de vagas, que fazem a intermediação entre a empresa e o candidato.

"Atualmente, o profissional de recursos humanos conta com a tecnologia para ajudar com a seleção. Existem algoritmos que conseguem buscar no banco de dados e fazer uma pré-seleção para o recrutador como forma de agilizar o processo", afirma Fernanda Araujo, da área de marketing da Catho.

Por isso, é importante utilizar bem os mecanismos oferecidos por esses serviços como forma de maximizar as chances de ser selecionado para uma vaga. Confira algumas dicas de como fazer isso:

*

MANTENHA SEU CURRÍCULO ATUALIZADO

É importante que o candidato mantenha os dados fornecidos no currículo atualizados para facilitar a seleção e o contato da empresa.

DETALHE SEU PERFIL

Ao cadastrar seu currículo em sites de vagas, preencha as informações solicitadas com riqueza de detalhes, especialmente em relação às qualificações e experiências profissionais. Quanto mais completo, mais chances de seu perfil ser encontrado por recrutadores.

PALAVRAS-CHAVES

Use de palavras para destacar seu currículo nos sites de vagas, porque muitos sites usam algoritmos para facilitar a busca do recrutador. Então escolha bem as palavras para descrever suas habilidades e experiências.

PERSONALIZE SEU CURRÍCULO DE ACORDO COM A EMPRESA

Pense no seu currículo de acordo com a vaga ofertada pela empresa, além do perfil da companhia. Isso passa a ideia de que você se interessou pela organização e que você é mais capaz para ocupar a vaga ofertada.

SEJA PROATIVO

Se você encontrou a vaga perfeita ou acha que tem chance de entrar na seleção da companhia, entre em contato com um recrutador da empresa para se apresentar e demonstrar interesse no processo seletivo.

COMUNICAÇÃO

É importante que sua comunicação mostre que você está interessado na vaga. Lembre-se de ser educado na hora de responder as perguntas.

NÃO MINTA NO CURRÍCULO

É importante que todos os dados no currículo sejam verdadeiros para não gerar problemas futuros para o candidato. É mais fácil demonstrar interesse em aprender as habilidades necessárias para vaga do que mentir sobre elas.

CONFIRA MAIS SOBRE OS PROGRAMAS DE EMPREGO

Contrata SP

A Prefeitura de São Paulo realiza um mutirão com mil vagas de emprego em celebração ao mês de maio, quando se comemora o Dia do Trabalho.

O mutirão está sendo realizado nas unidades da Cate Central e Interlagos e para quem não realizou o cadastro prévio pode comparecer a uma das unidades e ser atendido de acordo com a disponibilidade do Cate.

- Quando: 2, 3 e 4 de maio, das 8h às 17h

- Onde: Cate Central, avenida Rio Branco, 252, e Cate Interlagos, avenida Interlagos, 6.122.

Cate no Metrô

Em maio, o Cate e a Ade Sampa (Agência São Paulo de Desenvolvimento) disponibilizam atendimento em diversas estações de metrô de São Paulo. O atendimento para vagas de emprego ocorre por meio de senhas.

É necessário levar o RG, número do CPF e carteira de trabalho.

Estação José Bonifácio

- Quando: 2 e 3 de maio e 1 e 2 de junho, das 09h às 15h

- Onde: Av. Nagib Farah Maluf, 1500 - COHAB José Bonifácio

Estação Guilhermina Esperança

- Quando: 11 e 12 de maio

- Onde: R. Costa Rego, 21, Vila Guilhermina

Estação Vila Madalena

- Quando: 18 e 19 de maio, das 09h às 15h

- Onde: Praça Américo Jacomino, 30, Sumarezinho

Estação Ana Rosa

- Quando: 24 e 25 de maio, das 09h às 15h

- Onde: Largo Dona Ana Rosa, 435/427, Vila Mariana

Estação Tucuruvi

- Quando: 30 e 31, das 09h às 15h

- Onde: R. Paranabi, Tucuruvi

Cate Móveis

Na primeira quinzena de maio, as unidades móveis do Cate vão estar pelas ruas de São Paulo para ajudar interessados em busca de emprego a encontrar vagas que se encaixem no perfil, se inscrever em programas e cursos oferecidos pela Secretaria.

Zona sul

- Quando: 2 de maio, das 9h às 15h

- Onde: R. Itamotinga, 100, Paraisópolis

Zona sul

- Quando: 3 de maio, das 9h às 16h

- Onde: Colégio Santa Maria, Av. Sargento Geraldo Sant'Ana, 901, Jardim Marajoara

Zona leste

- Quando: 9 e 10 de maio, das 9h às 15h

- Onde: SASF Itaquera Fundação Comunidade da Graça, R. Catarina Lopes, 345, Vila Regina

Zona oeste

- Quando: 9 e 10 de maio, das 9h às 15h

- Onde: Liga Solidária, Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 5985, Jardim Esmeralda

Zona sul

- Quando: 8 e 9 de maio, das 9h às 15h

- Onde: CTA-7 Santo Amaro, Av. Miguel Yunes, 347, Usina Piratininga

Zona sul

- Quando: 10 a 12 de maio, das 9h às 15h

- Onde: CIC Sul, R. José Manoel Camisa Nova, 100, Parque Santo Antônio

Jovem Aprendiz Paulistano

O programa do Governo do Estado de São Paulo criado para inserir no mercado de trabalho alunos dos cursos técnicos das Etecs e Fatecs, fazendo o intermédio entre a empresa e o estudante de forma gratuita.

Qualifica SP

O programa Qualifica SP foi criado pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com a iniciativa privada e oferece vagas de capacitação em cursos de qualificação profissionalizante.