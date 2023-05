SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo Lula renomeou André Pepitone da Nóbrega para o cargo de diretor financeiro Executivo da usina de Itaipu.

A nomeação foi publicada nesta terça-feira (2) no Diário Oficial da União. A portaria é assinada por Lula e pelo ministro Alexandre Silveira de Oliveira (Minas e Energia).

Pepitone foi demitido em março, mas volta ao cargo contra a preferência de Gleisi Hoffmann, presidente do PT. O diretor retorna com o apoio do PSD, partido de Alexandre Silveira, também a despeito da vontade do diretor-presidente de Itaipu, Enio Verri, de acordo com a agência de notícias Reuters.

Servidor de carreira da Aneel, Pepitone integrou a diretoria da agência reguladora de 2010 até maio de 2022, quando saiu para ocupar o posto em Itaipu.

A posição na estatal que administra a maior hidrelétrica do país se torna ainda mais importante neste ano, quando os governos do Brasil e Paraguai devem iniciar formalmente as negociações para revisar o chamado "Anexo C" do Tratado de Itaipu.

Esse anexo estabelece as bases financeiras da tarifa da energia gerada pelo empreendimento.