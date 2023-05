SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A viagem mais longa do mundo em um ônibus de luxo deve acontecer em agosto e vai percorrer 12 mil quilômetros em 22 países. A empresa indiana Adventures Overlands, divulgou imagens do interior do veículo com capacidade para 30 passageiros.

O ônibus de luxo foi desenvolvido para viagens de longa duração e cada passageiro poderá levar até duas malas. Os assentos reclináveis --organizados em uma configuração de dois por um-- terão comodidades como tomadas USB e bandejas dobráveis (semelhantes aos de aviões), porta-garrafas e copos.

"Esta viagem de ônibus é diferente de qualquer outra. Você conhecerá vários países, culturas, costumes, climas, moedas, fusos horários, pessoas, comida e, acima de tudo, verá as criações da mãe natureza, um quilômetro de cada vez, no conforto de seu lugar", diz a empresa em suas redes sociais.

Além do transporte, está previsto café da manhã diário, 30 almoços e jantares e hospedagens em hotéis com quartos duplos compartilhados. Tudo isso tem um custo nada barato: o trajeto pode custar até US$ 24,3 mil (R$ 126,65 mil, em valores convertidos).

Segundo a empresa, a jornada de 56 dias começará no início de agosto em Istambul. A partir daí, o roteiro passa por cidades como Sofia, na Bulgária; Liubliana, na Eslovênia; Cracóvia, na Polônia, e Copenhague, na Dinamarca, antes de chegar a Londres.

Mesmo com o investimento alto e o longo tempo de percurso, há grande interesse na experiência: metade dos assentos estava esgotada em 30 de março, de acordo com a Adventures Overland.

Atualmente, a rota de ônibus mais longa do mundo tem 6.200 quilômetros e conecta Lima, no Peru, ao Rio de Janeiro, no Brasil, segundo o Guinness World Records.