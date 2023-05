SÃO PAULO, SP´(FOLHAPRESS) - A companhia aérea Azul deu início a voos diretos para Paris partindo de Campinas (SP). Com a nova rota, os clientes voam sem escalas em pouco mais de 11 horas.

Com seis frequências semanais, os voos partirão do Aeroporto Internacional de Viracopos, às 23h, com chegada prevista ao Aeroporto de Orly às 15h30. No sentido inverso, o voo partirá de Orly às 22h15, chegando em Campinas às 4h45.

O voo é operado pelo Airbus A350, considerado o avião mais moderno da indústria por consumir 20% a menos de combustível por assento e possuir alta eficiência técnico-operacional.

Esta aeronave tem capacidade para transportar até 334 passageiros, sendo 301 na classe econômica e 33 na classe executiva. Além disso, é mais leve, tem uma cabine silenciosa e mais ampla, janelas panorâmicas mais largas e maior espaço nos compartimentos de bagagem.

A empresa oferecerá ainda menu exclusivo criado pelo chef francês Claude Troisgros. Os pratos utilizam ingredientes brasileiros e técnicas clássicas francesas. Quem viajar na classe executiva receberá um cardápio completo que inclui entrada, prato principal e sobremesa. Já na econômica, os passageiros receberão apenas o prato principal.

O Aeroporto de Paris-Orly é o segundo maior da França, com mais de 30 milhões de passageiros por ano, e o mais próximo da região central da cidade, localizado a menos de 20 quilômetros ao sul de Paris.