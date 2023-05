SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar abriu em queda nesta chamada "superquarta", com o mercado a espera da decisão do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) e do Banco Central do Brasil sobre as taxas de juros dos dois países.

Nos Estados Unidos, o resultado da reunião do Fomc (comitê que se reúne para definir os juros) sai às 15h00 (horário de Brasília). A decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) está prevista para ser divulgada depois das 18h00.

No Brasil, a expectativa é de que a Selic (taxa básica de juros) seja mantida em 13,75% ao ano, enquanto nos EUA é esperado um aumento de 0,25 ponto percentual nas taxas de juros pelo Federal Reserve.

Às 9h06 (horário de Brasília), o dólar à vista recuava 0,41%, a R$ 5,0254 na venda. Na B3, às 9h06 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,28%, a R$ 5,0545.

A Bolsa brasileira fechou em queda nesta terça-feira (2), refletindo os índices americanos e a cautela do mercado antes das decisões sobre juros marcadas para esta quarta.

O Ibovespa fechou em queda de 2,40%, a 101.926 pontos. O dólar subiu 1,16%, a R$ 5,046.

Nos mercados futuros, os contratos de juros com vencimentos para janeiro de 2025 caíam de 12,06% para 12,00%. Os para 2027 ficaram estáveis em 11,81% para 11,76%, e os de 2029 saíam de 12,11% para 12,13%.

A queda na Bolsa brasileira acompanha os índices dos Estados Unidos, impactados pela preocupação com o setor bancário do país. Dow Jones e Nasdaq fecharam em queda de 1,08%, enquanto o S&P500 caiu 1,16%.

A baixa do Ibovespa também foi puxada pelas ações ligadas às commodities, como Vale e Petrobras. As ações da Vale caíram 4,26%, enquanto a Petrobras registrou queda de 4,53% nas ações ordinárias e de 4,09% nas preferenciais, após diminuição nos preços do petróleo e do minério de ferro.

No mercado americano, as ações de bancos regionais americanos fecharam em queda com o temor de investidores sobre a saúde do sistema financeiro dos EUA, o que puxou os indicadores para baixo.

O PacWest Bank, banco americano de médio porte, chegou a ter seus papéis suspensos nas negociações em Nova York e registrou queda de 27,8% em suas ações nesta terça. O Western Alliance, outro banco regional, teve queda de 15%.