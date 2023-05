BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira (3) que a votação do novo arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados deve ficar para a semana do dia 15 de maio, quando ele já terá retornado de viagem ao Japão, onde participa do encontro de ministros do G7.

A nova data representa um adiamento em relação à previsão inicial do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que em abril disse que o texto da nova regra fiscal para substituir o teto de gastos poderia ser aprovado na Casa até 10 de maio.

O cronograma foi discutido em reunião nesta quarta entre Haddad, Lira e o relator do arcabouço, deputado Claudio Cajado (PP-BA), na residência oficial da Câmara.

"Nós fomos acertar com o relator no cronograma de apresentação do relatório da regra fiscal e uma data tentativa para votação", disse Haddad.

"Eu fiz algumas ponderações, que foram consideradas, de que a votação aconteça quando eu e o presidente Arthur Lira, quando nós estivermos de volta, ele dos Estados Unidos, eu do Japão. Porque obviamente, na reta final, pode ter alguma questão, alguma dúvida, alguma questão de redação, de interpretação", afirmou.