SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou a Hurb (antigo Hotel Urbano) para que a empresa preste esclarecimentos até o fim desta quinta-feira (4) sobre a sua situação financeira e a previsão do cumprimento contratual dos pacotes de viagem vendidos na plataforma.

A notificação segue um despacho publicado pelo ministério na semana passada, com previsão de multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento do prazo, além da possibilidade de suspender a comercialização de produtos oferecidos pela Hurb.

Segundo a Senacon, a companhia ainda não tinha se manifestado até o fim da tarde desta quarta-feira (3). Procurada pela Folha, a Hurb afirma que, por questões legais, não comenta processos ou ações em andamento, mas diz que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.

O fundador da Hurb João Ricardo Mendes pediu renúncia do cargo de CEO da empresa na semana passada Divulgação João Ricardo Mendes é um homem branco que veste camiseta branca. Ele está sentado em frente a uma mesa de madeira, onde estão um capacete do Star Wars, um troféu e um avião de madeira. A empresa passa por uma crise de imagem relacionada a relatos de falta de pagamento para hotéis e pousadas, que cancelaram reservas e prejudicaram a viagem de milhares de pessoas.

No começo da semana passada, a Senacon abriu um processo administrativo contra a Hurb por desrespeito a consumidores, após registrar uma disparada de reclamações por cancelamentos de reservas em hotéis e pousadas. De acordo com os dados do órgão, foram 7.000 queixas contra a companhia no primeiro trimestre, patamar que já se aproxima das 12 mil reclamações registradas em todo o ano de 2022.

O Reclame Aqui diz que contabilizou 22 mil queixas contra a Hurb nos primeiros três meses do ano, o que representa quase o dobro do observado no mesmo período do ano passado.

Também na última semana, o fundador da empresa João Ricardo Mendes renunciou ao cargo de CEO da plataforma depois de ter ameaçado e xingado clientes na internet. "Tá arriscado alguém bater na merda da sua casa", disse a um cliente que não teve passagens aéreas emitidas pela Hurb, segundo vídeo publicado no Instagram.

Na carta de renúncia, Mendes admitiu erros, procurou desassociar suas atitudes da imagem da empresa e chegou a citar uma música do rapper americano Eminem que fala sobre superação e força de vontade.

Clientes que compraram pacotes de viagem na plataforma tentam recuperar o dinheiro ou confirmar as reservas. Nas redes sociais, grupos de consumidores que foram prejudicados pela crise na empresa reúnem milhares de participantes.