SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Levantamento recente da consultoria de marketing Sports Value mostra que os times profissionais de futebol continuam apanhando de 7x1 na comparação com outros países por contratos de publicidade e marketing.

Na MSL, a liga profissional dos EUA, os times faturam mais de US$ 500 milhões por ano com marketing (patrocínio) ?quase 17% do mercado publicitário americano. No futebol europeu, como Espanha, França, Itália e Alemanha, esse índice é de 16%. No Brasil, onde o esporte é paixão nacional, representa somente 1,8%.

"O futebol brasileiro vive um momento de alta poluição visual de marcas patrocinadoras e baixo retorno [em publicidade para a liga]", diz Amir Somoggi, sócio da consultoria.

"Somos um dos maiores mercados de mídia e entretenimento do planeta, mas valores movimentados pelos clubes estão muito abaixo de outros mercados", diz Somoggi.

Para ele, uma das saídas é investir mais em mídia social. No Brasil, o Corinthians é o time que mais despertou para esse potencial. Curiosamente é um dos mais endividados.

As 20 maiores dívidas (em R$ milhões, 2022)

Atlético-MG: R$ 1,5 bilhão

Cruzeiro: R$ 1 bilhão

Corinthians: R$ 910 milhões

Palmeiras: R$ 875,8 milhões

Internacional: R$ 865,7 milhões

Botafogo: R$ 729,5 milhões

Fluminense: R$ 677,5 milhões

Vasco: R$ 664,1 milhões

São Paulo: R$ 586,6 milhões

Santos: R$ 539,9 milhões