SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Insper fechou acordo de cooperação com a Universidade de Illinois Urbana-Champaign (EUA) para desenvolver projetos de ciência da computação e intercâmbio de alunos e professores.

A iniciativa custará US$ 20 milhões e será financiada por doações.

"Temos um acordo de uma parceria de cinco anos em que será contemplado intercâmbio de alunos e professores, colaboração em pesquisas e trocas de informações para que a gente esteja posicionado como o melhor curso de ciência da computação do Brasil", disse em nota Claudio Haddad, fundador do Insper.

O projeto também deve acelerar a implantação de conceitos das ciências da computação nos cursos de administração, direito e engenharia da universidade brasileira.

Essa não é a primeira vez que o Insper integra um projeto do tipo. Há quase dez anos, quando foi fundada, a universidade firmou uma parceria com o Olin College of Engineering, em Boston (EUA).