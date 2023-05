SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente-executivo do Google, Sundar Pichai, anunciou nesta quarta (10) soluções com inteligência artificial em Gmail, Docs, Google Maps e Google Fotos. A empresa deve lançar os serviços ainda neste ano, de acordo com Pichai.

Em sua conferência anual I/O, em Mountain View (Califórnia), perto da sede da companhia, o Google tenta ganhar terreno no mercado de IA contra a Microsoft, que financia a criadora do ChatGPT OpenAI.

O presidente-executivo do Google Sundar Pichai fala durante apresenção na conferência anual Google I/O, em Mountain View, California Josh Edelson/AFP O presidente-executivo do Google Sundar Pichai fala durante apresenção na conferência anual Google I/O, em Mountain View, California. Ele veste um suéter azul claro e calças jeans. Detrás dele, há um grande telão com imagens repetidas, distribuídas em seis blocos. **VEJA AS NOVAS APLICAÇÕES**

**GMAIL**

O Gmail receberá a função "me ajude a escrever", que permitirá redigir emails com uma plataforma de IA geradora, similar ao ChatGPT. O botão para acessar o recurso estará no menu inferior da aba nova mensagem.

Os usuários poderão pedir mais detalhamento na mensagem, com um clique na opção "elaborar."

A função de autocompletar textos no email do Google também funcionará melhor, de acordo com Pichai.

**DOCS**

Uma função similar, equipada com a IA PaLM2, será incrementada no Google Docs, para funcionar como auxiliar de texto. De acordo com Pichai, o recurso de autocompletar trechos foi acionado 180 bilhões de vezes no editor de texto do Google.

**GOOGLE FOTOS**

O Google Fotos contará com um editor de imagens baseado em inteligência artificial: o editor mágico. Além de permitir recortes, colagens e ajuste de cores e brilho, a ferramenta do Google permitirá alterar o tempo retratado e mover elementos da imagem. É possível até deslocar o quadro da fotografia -a inteligência artificial completa a imagem ausente.

O Google Fotos já contava com recursos de inteligência artificial, como "desembaçar imagem" e o apagador mágico, que permite apagar elementos da foto.

**GOOGLE MAPS**

O Google Maps ganhará um mapa imersivo, desenvolvido a partir de imagens do Google Streetview. Com isso, poderá ser possível antecipar percursos em um cenário tridimensional. A experiência inclui indicadores de qualidade do ar e condições de tempo.

O aplicativo é útil para se ambientar a trajetos. O presidente-executivo do Google exemplificou a preparação para um trajeto de bicicleta, em que é útil saber referências no percurso

**BARD ESTÁ INTEGRADO AO GOOGLE WORKSPACE**

Durante a apresentação do Bard, o Google mostrou que seu chatbot está integrado aos aplicativos do Google de edição de texto e planilha. Com um clique, é possível exportar tabelas e respostas textuais ao ambiente de trabalho do Google.

**MED-PALM2**

O Google anunciou uma versão de seu modelo de linguagem especializado em medicina, o Med-PaLM2. A empresa ajustou sua tecnologia para responder a questões médicas e conseguiu diminuir a imprecisão da IA nesse tema em nove vezes.

De acordo com o Google, será possível usar o Med-PaLM2, além da consulta textual, para análise de radiografias e outros exames de imagem.

**SEC-PALM2**

O gigante das buscas também anunciou uma versão do PaLM2 especializada em segurança. A Microsoft já tem uma IA especialista em segurança, o Security Copilot.

**DUET AI**

O auxiliar de escrita que estará por trás das novas funções de Gmail, Docs e Planilhas recebeu o nome de DuetAI. Além de escrever textos, de acordo com o Google, essa inteligência artificial será capaz de:

Gerar imagens a partir de texto no Google Apresentações Organizar projetos no Google Planilhas. O lançamento desse recurso está agendado para junho Criar fundos customizáveis no Google Meet Revisar textos no Google Docs

**GOOGLE LENS**

A empresa ainda vai adicionar recursos de IA geradora ao Google Lens, para permitir a geração de legendas, a partir da análise de imagens. A tecnologia consegue, por exemplo, identificar raças de cachorro e apontá-las no texto, de acordo com o Google.

**RECURSOS CORPORATIVOS**

O Google também lançou outros recursos para desenvolvimento de aplicativos e serviços com base em inteligência artificial. Esses serviços são pagos e os preços podem ser consultados neste link. A empresa também abriu uma lista de espera para desenvolvedores usarem o PaLM2 nos próprios programas -disponível neste link.