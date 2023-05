SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa feita pela Genial/Quaest com fundos de investimentos revela uma ojeriza do mercado financeiro em relação ao governo Lula e também ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A presidente do PT, Gleisi Hofmann, e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, lideram o ranking da rejeição, ambos com 99%.

São seguidos pelo presidente Lula (95%), pelo presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates (88%) e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (60%).

O índice de desconfiança do mercado financeiro em relação a Bolsonaro é de 86%.

O presidente do BC, Roberto Campos Neto, desfruta de boa popularidade entre os economistas e gestores de fundos ouvidos: 67% deles disseram confiar nele. Somente 10% rejeitam o chefe da autarquia.

Para a pesquisa, a Genial/Quaest realizou 92 entrevistas com fundos de investimentos de São Paulo e Rio de Janeiro entre os dias 4 e 8 de maio.

