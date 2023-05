SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira reverteu as perdas e voltou a subir na tarde desta quinta-feira (11), caminhando para a sexta sessão seguida de ganhos.

Já o dólar voltou a cair, enquanto o mercado segue acompanhando a tramitação do arcabouço fiscal no Congresso.

Às 16h (de Brasília), o Ibovespa subia 0,67%, a 108.168 pontos. O dólar caía 0,20%, a R$ 4,941.

Os mercados de juros futuros apresentavam queda, especialmente os mais longos. Os contratos com vencimento para janeiro de 2024 iam de 13,27% para 13,26%. Os para 2025 saíam de 11,73% para 11,66%, e os com vencimento em 2026, de 11,36% para 11,25%.

A moeda americana tinha forte valorização frente a várias divisas consideradas arriscadas, como as de Austrália, África do Sul, México e Chile, sensíveis às commodities e à saúde econômica da China.

Nesta quinta, a China divulgou que seus preços ao consumidor subiram no ritmo mais lento em mais de dois anos em abril, enquanto a deflação nos portões das fábricas se aprofundou.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar ante uma cesta de moedas fortes, tinha alta de 0,61% no início da tarde.

No Brasil, porém, o dólar tinha queda.

"Possivelmente há uma correção técnica do mercado e ingresso de fluxo estrangeiro por conta do atual nível de juros do Brasil [hoje em 13,75% ao ano], que é atrativo, e do dia positivo para a Bolsa", diz Cristiane Quartaroli, economista do Banco Ourinvest.

A Bolsa brasileira era pressionada pela queda de 1,79% nas ações da Vale em meio aos receios com a queda nos contratos futuros do minério de ferro, justamente por conta de preocupações com a economia chinesa.

Apoiava o Ibovespa, porém, a alta nas ações da Petrobras, que reverteu perdas e registrava ganho de 2,87% nas ações ordinárias e de 2,56% nas preferenciais. Investidores aguardam a divulgação de resultados do primeiro trimestre da empresa nesta quinta.

As ações da Eletrobras também viraram ao longo do dia. Agora, a empresa opera com alta de 0,89% nas ações ordinárias e 0,96% nas preferenciais.

Registravam alta, ainda, ações de Itaú (0,89%), Localiza (3,15%) e Bradesco (1,18%), que acompanhavam a Vale e a Petrobras entre as mais negociadas da sessão.

Nos Estados Unidos, o Dow Jones e o S&P 500 recuavam 0,76% e 0,15%, respectivamente, pressionados por uma queda de 8,65% nas ações da Disney, que divulgou queda no número de assinantes do seu serviço de streaming. Já o Nasdaq subia 0,28%.

O PacWest Bancorp despencava 21,95% depois de relatar queda nos depósitos na semana passada e prometer um adicional de US$ 5,1 bilhões de seus empréstimos ao banco central.

O Índice KBW de Bancos Regionais tinha queda de 2,04%, a caminho da quarta sessão seguida de perdas.