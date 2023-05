CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O governo federal prevê a publicação do primeiro edital das novas concessões rodoviárias do Paraná nesta sexta-feira (12), quase um ano e meio após o término dos antigos contratos com as empresas de pedágio. Já o edital do segundo lote deve ser publicado no início de junho.

O leilão do lote 1 na Bolsa de Valores deve ocorrer em 25 de agosto. A vencedora do leilão vai atuar no trecho por 30 anos. A receita estimada é de R$ 27 bilhões.

A disputa será exclusivamente por menor tarifa de pedágio -com aportes financeiros crescentes e proporcionais quando o desconto na tarifa de pedágio for acima de 18%.

O valor do aporte financeiro arrecadado ficará em uma conta específica e pode ser usado ao longo do contrato de algumas formas, incluindo injetá-lo em eventual reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

O pontapé está sendo dado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), que, nesta quinta-feira (11), aprovou em definitivo o edital do lote 1 da PR Vias (Rodovias Integradas do Paraná) e antecipou informações da licitação. A íntegra do edital deve ser publicada nesta sexta-feira (12), no Diário Oficial da União.

A PR Vias prevê um total de seis lotes, em um conjunto de estradas federais e estaduais e que somam 3.300 km no total. É um sistema rodoviário que já foi chamado de "Anel de Integração" e que faz a conexão entre o porto de Paranaguá, a Região Metropolitana de Curitiba e a Ponte da Amizade, na fronteira com o Paraguai.

O lote 1 abrange uma extensão total de 473 km e inclui as BR-277/373/376/476 nos seus trechos no Paraná e as PR-418/423/427.

Em relação aos investimentos previstos para o trecho, o valor estimado é de R$ 7,9 bilhões. Parte do valor deve ser destinado à expansão e melhoria de capacidade das rodovias, o chamado Capex. A concessionária vencedora do leilão deve executar 344 km de obras de duplicação.

Já o custo operacional, o Opex, está estimado em R$ 5,2 bilhões. Eles são destinados para gastos como manutenção, sinalização, serviço de atendimento médico e mecânico emergencial.

No lote 1, já existem cinco praças de cobrança de pedágio dos contratos antigos e a localização delas deve ser mantida: nas cidades de Imbituva, São Luiz do Purunã, Irati, Porto Amazonas e Lapa.

A expectativa do governo federal é que o leilão gere tarifas de pedágio mais baixas do que aquelas praticadas nos contratos antigos, e que eram consideradas caras por usuários.

Os valores dos pedágios e a necessidade de obras nas estradas são temas sensíveis no meio político do Paraná e o novo modelo de concessão rodoviária passou por intensa discussão, especialmente durante a troca de gestão no governo federal.

Na elaboração dos editais, a ala ligada ao grupo do governador Ratinho Junior (PSD) e da antiga gestão Bolsonaro deu prioridade às obras que seriam executadas pelas concessionárias vencedoras da disputa. Já petistas defenderam mudanças que pudessem provocar uma redução na tarifa do pedágio ao usuário, na esteira de promessas de campanhas eleitorais.

No último dia 3, em sinal de bandeira branca, Ratinho Junior foi ao Palácio do Planalto para assinar a delegação das estradas estaduais à União ao lado do presidente Lula (PT). O ato não foi acompanhado por petistas que participaram de perto das discussões em torno da nova modelagem do pedágio.