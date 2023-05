SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Agricultura anunciou nesta quarta-feira (10) que identificou a adição de amido em amostras de requeijão e requeijão cremoso sem a indicação no rótulo do produto, o que configura fraude econômica, segundo a pasta.

Das 180 amostras coletadas em 66 estabelecimentos pelo país, 9 apontaram presença de amido.

O ministério afirma que, para cada uma das amostras irregulares, adotou ações fiscais como apreensão cautelar e autuação em processo administrativo do estabelecimento produtor.

Segundo Patrícia Blumer Zacarchenco Rodrigues de Sá, pesquisadora do Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos), a presença de amido no requeijão não traz riscos à saúde, mas deve obedecer o item nove do regulamento técnico do produto.

A norma diz que, quando o requeijão for acrescido de condimentos, o rótulo deve indicar o ingrediente no nome.

"Isso não vai fazer mal à saúde. No entanto, por conter amido, o produto acaba levando menos ingredientes lácteos e afeta a questão sensorial. Um produto que tem somente ingredientes lácteos vai ter um sabor mais agradável", diz.

A operação do Mapa foi realizada em nove estados, sendo eles Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. As análises foram feitas pelos LFDA (Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária).

VEJA A COMPOSIÇÃO DO REQUEIJÃO:

**Ingredientes obrigatórios**

- Requeijão: leite ou leite reconstituído

- Requeijão cremoso: leite ou leite reconstituído, creme e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil

**Ingredientes opcionais**

- Coalho ou coagulantes apropriados

- Creme

- Manteiga

- Gordura anidra de leite ou butter oil

- Sólido de origem láctea

- Leite em pó

- Caseína e caseinatos

- Cloreto de sódio

- Cloreto de cálcio

- Fermentos lácteos ou cultivos específicos

- Condimentos

- Especiarias

- Outras substâncias alimentícias