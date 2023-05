SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois fornecedores entraram com pedidos de falência contra a Marisa Lojas junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo nos últimos dias por dívidas que somam mais de R$ 709 mil, segundo os processos aos quais a Folha de S.Paulo teve acesso.

Um dos pedidos de falência foi ajuizado pela Mgm Comércio de Acessório de Modas no dia 3 de maio junto à 3ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais do TJSP. O valor da ação é de R$ 363.562,44.

O segundo pedido de falência é da Oneflip Indústria e Comércio de Calçados, que tramita desde a última terça-feira (9) na 2ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais do TJSP, no valor de R$ 345.733,98.

A notícia sobre os pedidos foi publicada pelo jornal Valor Econômico.

Procurada pela reportagem, a diretora financeira da Marisa, Roberta Leal, disse que a companhia está negociando dívidas com todos os seus fornecedores, e que já conseguiu liquidar quase 90% do que devia.

Ela afirmou também que o valor é insignificante perto do que já foi negociado. "Os processos em questão já estão sendo negociados", disse. "A quantidade de fornecedores com quem já negociamos é muito alta", completou.

Segundo Leal, a Marisa não teve conhecimento até o momento do processo movido pela Oneflip. Ela disse que uma outra ação, movida pela Plasútil recentemente, já foi liquidada.

A varejista tem passado por um processo de reestruturação após amargar prejuízos em seus balanços. No quarto trimestre de 2022, a empresa reportou um prejuízo líquido de R$ 188,6 milhões, alta de 669% ante o mesmo período do ano anterior.

Em fato relevante anexado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite desta quinta (11), a companhia afirmou que "não foi citada no processo de falência aludido no Ofício e que apenas tomou conhecimento acerca do mencionado processo de falência quando do recebimento do Ofício".

A Marisa também disse que apresentará "tão logo" sua defesa.