SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Logo após o anúncio feito por Elon Musk nesta quinta (11) de que contratou uma CEO para o Twitter, a bolsa de apostas na futura chefe da rede social começou a funcionar. O bilionário não revelou o nome da contratada, e disse que ela deve assumir o posto em cerca de seis semanas.

"Meu papel vai passar a ser o de diretor executivo e CTO [chief technology officer], supervisionando produtos, software e operações de sistema", disse Musk em um tweet.

De acordo com o jornal The Wall Street Journal, a chefe de publicidade da NBCUniversal, Linda Yaccarino, está em negociações para assumir o cargo.

Yaccarino, segundo o jornal americano, está na NBCUniversal há mais de dez anos, onde teve o função de encontrar maneiras melhores de medir a eficácia da publicidade. A executiva também foi fundamental no lançamento do serviço de streaming da empresa, o Peacock, não disponível no Brasil.

Ao WSJ, um porta-voz disse que Yaccarino está ocupada com ensaios para uma apresentação aos anunciantes do conglomerado de mídia. A NBCU é uma subsidiária da Comcast, a maior empresa de comunicações dos Estados Unidos.

Procurado pelo Wall Street Journal, o Twitter não se pronunciou.

O portal Insider, por sua vez, afirma que funcionários do Twitter falam em outro nome para o cargo: Ella Irwin, que trabalha na divisão de Trust & Safety da plataforma.

Musk, que disse em novembro que esperava reduzir seu tempo no Twitter e eventualmente encontrar um novo líder para comandar a empresa, até então não havia revelado nenhum candidato em potencial. Em entrevista à BBC em abril, ele disse que a rede social é gerida pelo seu cachorro.

As primeiras duas semanas do bilionário como novo proprietário do Twitter em outubro foram marcadas por mudanças rápidas. Ele demitiu rapidamente o então CEO do Twitter, Parag Agrawal, e outros líderes seniores. Em novembro, demitiu metade de sua equipe.