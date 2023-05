SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A B3, operadora da Bolsa de Valores de São Paulo, informou nesta sexta-feira (12) que vai excluir a ação da Light S.A., dona da distribuidora de energia Light, de todos os seus índices, após a companhia entrar com pedido de recuperação judicial.

A exclusão dos nove índices dos quais ela faz parte acontecerá no fim do pregão da próxima segunda-feira (15), conforme as metodologias dos índices, informou a B3.

A Light entrou com o pedido de recuperação judicial junto à 3ª Vara Empresarial do estado do Rio de Janeiro, alegando necessidade de buscar solução para dívidas de cerca de R$ 11 bilhões da sua distribuidora de energia.

Após o pedido, as ações da companhia abriram a sessão desta sexta na B3 em forte queda.

Perto das 13h35, o papel recuava 18,92%, a R$ 3,77, derrubando o IEEX (Índice de Energia Elétrica), que caía 1,77% e liderava as quedas entre os índices da B3.

Além do IEEX, a Light fazia parte dos índices IBRA, IGCT, IGCX, IGNM, ISEE, ITAG, SMLL e UTIL.

Segundo a B3, a participação da Light nesses índices "será redistribuída proporcionalmente aos demais integrantes da carteira com o pertinente ajuste nos redutores".