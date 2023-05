SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O setor de seguros pagou mais de R$ 450 bilhões em indenizações no ano passado, um crescimento de 13% em relação a 2021, segundo dados divulgados pela CNSeg, confederação que representa as empresas do setor. O valor equivale a cinco vezes o orçamento do Auxílio Brasil para 2022.

De acordo com a CNSeg, os R$ 450 bilhões correspondem aos pagamentos de indenizações, resgates, benefícios e sorteios.

O setor também registrou aumento de 11,7% na demanda pelos serviços de seguros (sem DPVAT), com uma arrecadação total de R$ 618 bilhões.

A CNSeg divulgou dados do 1° trimestre deste ano e afirma que houve crescimento de 1,2% nos valores pagos em indenizações e resgates, chegando a aproximadamente R$ 60 bilhões.

Gastos na pandemia

Dados da FenaSaúde, entidade que integra a CNSeg, mostram que os planos de saúde custearam R$ 30,4 bilhões em procedimentos contra a pandemia do coronavírus no Brasil.

Ao todo, foram viabilizadas 585 mil internações, sendo 30% em UTI, 1,1 milhão de exames sorológicos e 6,9 milhões de exames RT-PCR. Também foram registrados cerca de 9,2 milhões de atendimentos de telessaúde.

Os dados foram consolidados com informações de cinco operadoras associadas da FenaSaúde. Juntas, elas atendem 10 milhões de beneficiários de planos médicos (cerca de 20% do setor).