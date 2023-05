BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encaminhou ao Senado a indicação do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, para a vaga de diretor de política monetária do Banco Central.

Em um outro despacho, Lula também encaminhou a indicação de Ailton de Aquino Santos para a diretoria de fiscalização da instituição. Ele pode se tornar o primeiro diretor preto da história do BC.

As mensagens presidenciais foram publicadas nesta terça-feira (16) no Diário Oficial da União.

As indicações haviam sido anunciadas na semana passada pelo ministro Fernando Haddad. Caso seu nome seja aprovado pelo Senado, Galípolo vai ocupar a diretoria responsável por decidir o patamar da taxa básica de juros do país.

Nome de confiança de Lula, Galípolo precisará se equilibrar entre a autonomia legal do BC e a missão creditada a ele de abrir caminho para o corte da Selic --um apelo do presidente ecoado por membros do governo e por quadros do PT desde o início da gestão.

A leitura petista é que o juro alto prejudica a atividade econômica, cuja retomada é vista como crucial para a consolidação de apoio popular e político ao governo Lula.

Galípolo é uma das apostas do governo para se tornar o futuro presidente do Banco Central, após o encerramento do mandato de Roberto Campos Neto, em 31 de dezembro de 2024.

O atual secretário negou ter recebido sinalização nesse sentido quando perguntado por jornalistas, mas disse estar à disposição para atuar na posição mais adequada na avaliação do governo.

"Não, não [sobre ter recebido a sinalização de presidir o BC]. Na verdade assim. O que conversei, tanto com o ministro, e também o presidente sabe disso, [é que] eu não vim aqui para cá para ter nenhum projeto de carreira pessoal, não faz nenhum sentido para mim. A minha posição sempre foi, tanto com o presidente quanto com o ministro, que estou aqui para tentar colaborar com o projeto", disse Galípolo a jornalistas um dia após a sua indicação.

"Desde que se entenda que eu possa colaborar e, na posição que se entenda que eu possa colaborar, eu me sinta confortável em desempenhar, eu estou à disposição do presidente e do ministro Fernando Haddad para desempenhar e jogar na posição que eles entenderem que é a mais adequada", afirmou.

Ailton de Aquino Santos é um servidor de carreira da instituição. Atual como analista do Banco Central desde janeiro de 1998 e hoje chefia o Departamento de Contabilidade e Execução Financeira. Sua escolha está em sintonia com a promessa do governo de levar mais diversidade para a alta administração.