SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um pacote de R$ 36,9 milhões em créditos da Nota Fiscal Paulista foi liberado nesta terça-feira (16) pela Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo.

O valor é referente a doações de cupons fiscais e compras realizadas em janeiro deste ano. De acordo com o órgão, as pessoas físicas que incluíram o CPF nas notas fiscais ficaram com R$ 16,8 milhões. Entidades beneficentes receberam R$ 19,6 milhões.

Os contribuintes que integram o Simples Nacional têm R$ 436,5 mil, enquanto os condomínios tiveram R$ 19,3 mil.

No total, o programa já destinou R$ 197 milhões em créditos neste ano a quem se cadastrou.

Para saber se recebeu o crédito, a pessoa deve acessar o aplicativo oficial da Nota Fiscal Paulista, digitar o CPF ou CNPJ, colocar a senha cadastrada e solicitar a opção desejada. Em seguida, a transferência do valor pode ser feita para a conta corrente ou poupança indicada. A operação também pode ser realizada pelo site do programa.

Os valores serão creditados na conta indicada em até 20 dias e a quantia mínima para transferência é de R$ 0,99. Os créditos disponibilizados permanecem à disposição do contribuinte por um ano, com o prazo iniciando na data de liberação.